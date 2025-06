Podle Applu jsou testy mobilů pro energetické štítky nejednoznačné. U iPhonů a iPadů si proto záměrně zhoršuje skóre

Výrobci v EU musí ke svým telefonům od 20. června uvádět energetický štítek a všichni se s tím vypořádali po svém. Jeden výrobce si však na testovací metodiky stěžuje – a tím je Apple. Vydal k tomu dokument se 44 stránkami, v němž vysvětluje, co je podle něj v testovacích metodikách dle nařízení EU problematické. Hlavním důvodem je podle něj nejednoznačnost, kvůli které „pro jistotu“ snižuje hodnocení svých zařízení, což ho znevýhodňuje při srovnání s konkurencí.



Simulování zátěže telefonů a tabletů pro testování energetické efektivity. Zaujala nás minutová webová hra u telefonu a nebo přesně dvouminutový upload nebo download u tabletů

Dokument od Applu je skutečně rozsáhlý a vysvětluje i testovací procedury, při nichž se simuluje zátěž telefonů a tabletů nebo testuje jejich odolnost. Applu se nelíbí především postupy při měření energetické efektivity tabletů, které podle něj znevýhodňují pokročilá a výkonná zařízení. Podle Applu má 7" tablet s hrubým rastrem displeje určený pro čtení stejnou energetickou efektivitu jako profesionální 13" tablet, jehož výkon se blíží notebookům. Problémy však narazil i u iPhonů. Zatímco u testů efektivity mu vyšlo hodnocení A, do štítku se dostalo B. Apple tímto krokem minimalizuje riziko, že by laboratoř třetí strany dospěla k nižšímu skóre.

Nejasnosti u výdrže a testování pádů

Applu se nezamlouvají ani nejasnosti při testování pádů a převrácení telefonů a tabletů, kvůli nimž jsou výsledky nepředvídatelné a obtížně reprodukovatelné při opakovaném testování. Apple při testování pádů používá stovky zařízení, zatímco běžnou praxí je testovací vzorek minimálně třiceti kusů. EU však stačí pět pádů na nepřesně definovaný povrch. Apple dokonce zadal předepsané testy třem externím laboratořím bez jakýchkoliv dalších pokynů k dodržování nařízení EU. Výsledky se neshodovaly s testy Applu – všechny laboratoře měly úplně jiné výsledky a rozptyl byl v jednom případě až o tři úrovně.



Takto „neslavně“ dopadl iPad Air M3 13" (2025), energetická efektivita za G, odolnost pro pádům za E

Testování pádů telefonů v rotaci podle Applu zbytečně zatěžují iPhone pádovými rychlostmi, které překonávají vše, co vidíme v praxi. Kvůli tomu všemu Apple uvádí, že testování odolnosti není dostatečné pro zjištění skutečné odolnosti zařízení v reálném životě. Je důležité zmínit, že testování telefonů provádějí samotní výrobci, kteří dodávají data a výsledky. Musí se však řídit pravidly pro testování, která podle Applu nejsou jednoznačná. Apple proto u hodnocení pádů záměrně snížil své skóre ze stejného důvodu jako u energetické efektivity.

Apple má s EU dlouhodobě neshody a problémy, na druhou stranu však jeho argumentace vypadá jako konstruktivní kritika, z níž by si mohla EU vzít ponaučení a zapracovat do testovacích procesů určité změny. V takovém případě by se však zřejmě musela přepracovat všechna stávající skóre (v databázi je v době psaní článku 603 zařízení), což by určitě nějakou dobu trvalo.

Pokud by měl Apple skutečně pravdu, proč s podobnou kritikou nepřišly ostatní značky? Pokud by testy byly skutečně nejednoznačné, proč se proti tomu neohradil i Samsung nebo Google? Budeme zvědaví, zda EU na kritiku ze strany Applu nějak zareaguje, nebo celá situace vyšumí do ztracena s tím, že si bude Apple záměrně snižovat skóre, ale vinu za to bude (určitě dost hlasitě) dávat někomu jinému.