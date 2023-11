Podle Billa Gatese nás v budoucnu čeká velká proměna. Smartphony zvládnou vše, a to i bez aplikací

Když Steve Jobs v roce 2007 oznámil první iPhone, jednalo se o zařízení bez možnosti instalace aplikací třetích stran. Apple později vydal softwarové nástroje (SDK) pro vývoj aplikací, což odstartovalo svět smartphonů s aplikacemi, jaký známe dodnes. Co potřebujeme, to si stáhneme. Jinými slovy se jedná o princip, který smartphony převzaly ze světa počítačů. Podle Billa Gatese se však nevyhnutelně blíží doba „po-aplikační“, kdy budou smartphony využívat tzv. softwarové Agenty.



Najít aplikaci, otevřít ji a pak s ní interagovat. Podle Billa Gatese nám až umělá inteligence ukáže, jak telefony používat daleko efektivněji

S rostoucím výkonem a možnostmi umělé inteligence je nezvratný fakt, že nadvláda mobilních aplikací nebude trvat věčně. Pro mnohé vývojáře je to v současné době nepředstavitelné, protože z prodeje aplikací a předplatných mají prakticky „neomezené“ příjmy, i to však jednou skončí. Nebude to hned, ale je to něco co nás podle Billa Gatese, zakladatele Microsoftu, čeká a nemine. Podle jeho vyjádření je současné dělení možností telefonu do „aplikací“ nešťastné. Aplikace totiž musíte najít, otevřít a interagovat s nimi, což není úplně ideální.

Přesto jsme si na aplikace už zvykli. Práce s nimi vyplňuje 88 procent času, který trávíme na smartphonu. Nejčastěji se jedná o hry, po nichž následující obchodní, vzdělávací a lifestylové aplikace. Ve všech případech se bavíme o aplikacích se specifickými funkcemi.

A ví to i výrobci smartphonů, kteří začínají (velmi) pomalu opouštět dogma mobilních aplikací. Když dnes odpovídáte na zprávu přímo v notifikační liště, prakticky přeskakujete aplikaci Zprávy. Hlasoví asistenti taktéž nepotřebují žádnou „aplikaci“, a bezpečnost telefonu obstarává třeba skener obličeje. I u něj nepotřebujete žádnou speciální aplikace. A počet funkcí, které zdánlivě „obejdou“ potřebu otevření aplikace, má do budoucna narůstat.

Práci aplikací zastanou softwaroví agenti

Aplikace změnily přístup k tomu, jak zpracováváme informace a trávíme volný čas, ovšem nahradit je má „něco lepšího“. Smartphony nové generace mají být natolik „chytré“, že nebudete muset přemýšlet, kterou aplikaci použít, najít ji a spustit, ale že vám telefon sám nabídne, co byste mohli potřebovat, a nebo vám vše obstará hlasovým povelem.

Za poslední rok jsou vidět velké pokroky u umělé inteligence, která bude u mobilních zařízení hrát stále větší a větší roli. Samsung Galaxy S24 by měl v příštím roce nést označení „AI smartphone“, Humane Ai Pin je zase mobilní zařízení bez displeje, a ten jeho uživateli v zásadě nijak nechybí...



Humane AI Pin je předchůdcem budoucích smartphonů. Nepotřebuje displej ani aplikace, ale zvládne toho překvapivě hodně

Bill Gates píše o budoucnosti tzv. softwarových agentů zhruba 30 let, technologický vývoj však jeho myšlenky dohnal až nyní. Podle jeho slov bude mobilní budoucnost znamenat toto: „Nebudete muset používat různé aplikace pro různé úkoly. Jen řeknete vašemu zařízení v běžné mluvě, co po něm potřebujete. Ten podle objemu informací, které s ním sdílíte, bude možné reagovat ve vztahu k vám, protože bude kompletně rozumět vašemu životu“.

Agenti budou s uživateli komunikovat různými způsoby, jako první by však měly převažovat zcela bezdrátová sluchátka. Budoucnost však má řadu nástrah. Je nutná existence univerzálního protokolu, který umožní spolupráci agentů. Jejich ceny musí být nízké, aby byly dostupné všem. A otázka visí i nad bezpečností, soukromím a také nad pravidly, které by měli agenti dodržovat. Než vzniknou patřičné vrstvy a pravidla, potrvá to ještě dlouho. Už teď ale máme víceméně jasno, že aplikacím zvoní hrana...

Zdroj: Blog Billa Gatese via Forbes