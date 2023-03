Podle Qualcommu technologie eSIM skončí dříve, než se pořádně rozběhne. Příští roky mají jednoznačně patřit iSIM

Mnozí z nás nedají dopustit na klasické fyzické SIM karty v rozměru nano, a tzv. eSIM (alias embedded-SIM) je v posledních letech nechala naprosto chladnými. Částečně i proto, že chyběla větší podpora a „ochota“ ze strany mobilních výrobců, protože eSIM nabízí jen ty nejdražší smartphony a hodinky několika málo značek. Je navíc možné, že než se uživatelé „rozhoupají“ a budou chtít přejít na eSIM, už to nebude možné. Qualcomm má totiž velké plány - do roku 2027 očekává, že bude na trhu až 300 milionů smartphonů s podporou formátu iSIM.

Samotný formát iSIM (aneb Integrated SIM) je s námi sice už od roku 2018, ovšem první komerční nasazení se odehrálo teprve vloni v lednu. A zatímco eSIM potřebuje samostatný procesor, iSIM integruje SIM kartu přímo do čipsetu. Zní to možná trochu přitažené za vlasy, ale Qualcomm přechodem na iSIM slibuje výrobcům zejména více místa uvnitř telefonů (v reálu to bude několik milimetrů čtverečních) či snadnou integraci do nositelností a IoT zařízení, kde skutečně záležím na každém kousku volného prostoru.



Stručná historie SIM karet od roku 1996

Druhotnou výhodou je také větší bezpečnost uložených karet. Pomalý přerod na iSIM začne už v letošním roce, protože Qualcomm potvrdil, že obdržel úspěšnou certifikaci pro iSIM v čipsetu Snapdragon 8 Gen 2, kterou získal od asociace GSMA. Ta vyvíjí a implementuje standardy pro mobilní konektivitu, a certifikace „GSMA security certification2“ udává, že standard iSIM je minimálně stejně bezpečný jako eSIM. Přidávání iSIM karet do smartphonů má být však úplně identické jako u současných eSIM. Bude k tomu samozřejmě potřeba i součinnost ze strany operátorů, a i to zřejmě ještě pár let potrvá.

Za čtyři roky má být na trhu 300 milionů smartphonů s podporou iSIM, což by odpovídalo 19 procentům globálních dodávek telefonů s eSIM. Podle společnosti Thales, která na vývoji iSIM spolupracovala s Qualcommem, byla eSIM pouze začátek cesty, na které se smartphony kompletně zbaví plastových kartiček s telefonními čísly, které jsou s námi již od roku 1996.

Vodafone vysvětluje výhody iSIM:

Zdroj Qualcomm