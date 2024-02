Podle šéfa OnePlus je sedmiletá softwarová podpora zbytečná. Kvůli stárnutí hardwaru a baterie

Samsung a Google aktuálně ve světě Android smartphonů poskytují nejdelší softwarovou podporu. U řady Galaxy S24 a také u dvojice Pixelů 8 je to až sedm let. A na tom se zřejmě nic hned tak nezmění. Šéf značky OnePlus, která uvedla v lednu globální variantu OnePlus 12, však mírní nadšení a na rovinu uvádí, proč jeho nejvýkonnější telefony tak dlouhou softwarovou podporu nabízet nebudou. Viníkem je hardware, zejména baterie, které v telefonech po dobu sedmi let v dobré kondici rozhodně nevydrží.



Šéf OnePlus vysvětlil, proč mu přijde sedmiletá softwarová podpora zbytečná. Nemá totiž oporu v hardwaru, a za sedm let nikdo nezaručí plynulost systému ani to, že baterie vydrží stejně jako u nového telefonu

U OnePlus 12 mohou uživatelé očekávat čtyřletou podporu v oblasti velkých aktualizací systému a aktualizaci zabezpečení po dobu pěti let. Podle šéfa OnePlus se delší softwarová podpora zcela míjí účinkem, protože pro uživatele je důležitý, nejen software, ale také plynulost uživatelského rozhraní. Mezi řádky naznačuje, že nikdo neví, jak na aktuálním hardwaru poběží budoucí verze Androidu. Plynulost systému na sedm let starém „železe“ bude zřejmě trochu jiná, než u současného Androidu 14.

OnePlus 12 se tak místo dlouhodobé softwarové podpory zaštiťuje testy TÜV SUD, podle kterých výrobce garantuje „rychlý a plynulý výkon“ po dobu čtyř let. Na přetřes přišly i nevyměnitelné baterie. Sedm let softwarové podpory neznamená, že po této době bude baterie telefonu ještě ve stoprocentně „použitelném“ stavu. Delší softwarovou podporou totiž musí následovat i hardwarová část, tedy návrat vyměnitelných baterií. V současné době k tomu mobilní výrobce nic netlačí, ovšem už za tři roky budou muset v EU nabídnout telefony, jejichž baterii snadno vymění úplně každý, a to bez jakéhokoliv nářadí. A od té doby bude mít delší softwarová podpora daleko větší význam, než teď.

Zdroj: Tomsguide