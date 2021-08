Podruhé do stejné řeky. Bizarní hodinky s 13Mpx foťákem jsou světový unikát

Značka Kospet je známa tím, že čas od času uvádí na trh bizarní hodinky, a to platí i u nového modelu Kospet Optimus 2. Výrobce u hodinek se vší vážností uvádí, že běží na operačním systému Android 10.7, který však v reálném světě neexistuje. V praxi tak máme co dočinění s velmi výrazně upraveným Androidem, což znamená, že si v hodinkách nespustíte aplikace psané pro Wear OS, ale rovnou aplikace pro Android stažené z mobilního Google Play!

A v bizarnostech můžeme plynule pokračovat i v oblasti hardwaru. Jedná se totiž o první hodinky na světě, které jsou osazeny 13Mpx fotoaparátem. Ten je navíc součástí otočné lunety, takže se, de facto, jedná o fotoaparát „otočný“. Jenže, hodinky s fotoaparáty už dnes působí dost nostalgicky. Před osmi lety zabudoval Samsung fotoaparát foťák do řemínku hodinek, o rok později se foťák přesunul do jejich těla. Už v té době však bylo jasné, že focení hodinkami postrádá smysl. Zejména kvůli nevalné kvalitě a ochranně soukromí. Brýle Google Glass by mohly vyprávět. Proč tedy Kospet vstupuje podruhé do stejné řeky?

Představení hodinek Kospet Optimus 2:

U chytrých hodinek se stále častěji používá čipsetová platforma Wear 4100 od Snapdragonu, Kospet však jde svou vlastní cestu. Hodinky kvůli upravenému Androidu běží na „mobilním“ čipsetu Mediatek Helio P22 se 4GB RAM a 64GB úložištěm. Přísun energie zajišťuje 1 260mAh baterie, takže hodinky s 1,6" IPS displejem (rozlišení 400 × 400 pix) rozhodně nepůsobí jako drobeček. Ovšem, když do výbavy ještě započítáme podporu LTE, nemusí hodinky vydržet ani jeden celý den na jedno nabití.

Na webu výrobce je možné hodinky pořídit zhruba za 4 300 Kč, pokud si k hodinkám pořídíte i miniaturní 1 000mAh powerbanku, doplatíte za ni dvě stovky.

Zdroj Kospet