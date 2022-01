Podruhé vstoupí do stejné řeky. Google údajně vyvíjí další brýle pro rozšířenou realitu

Nejen Apple, ale už i o Googlu se proslýchá, že uvažuje na vlastních brýlích pro rozšířenou realitu. Podle serveru The Verge již pracuje na projektu pod krycím označením Project Iris. Jeho výsledkem má být zařízení, které v budoucnu půjde proti chystaným řešením od Applu, Mety či Microsoftu.

Podle uniklých informací bude zařízení vybaveno kamerami snímající okolí, aby na základně snímaného prostředí dokázalo vytvořit přesvědčivé podání rozšířené reality. Brýle prý již existuje v prvních prototypech o velikosti lyžařských brýlí a hlavní výhodou je, že nevyžadují externí zdroj napájení.

Spálil se již několikrát

Přesto je zařízení stále ve fázi raného vývoje a Google zatím nemá jasně definovanou strategii, jakým směrem chce brýle zacílit. Jako reálný termín uvedení na trh se jeví až rok 2024. Stejně jako Apple má nyní i Google výhodu v tom, že už si pro brýle zvládne vyvinout vlastní čip, což mu pomůže v lepší optomalizaci. Podle zveřejněné nabídky pracovních míst to ale navíc vypadá, že pro brýle chystá i vlastní operační systém.

Je logické, proč Google toto odvětví stále aktivně prozkoumává. Nyní se do něj snaží tlačit všichni velcí hráči a nad vším navíc visí velký otazník toho, jak s celou kategorii zahýbe rozvíjející se svět metaverse. Firma si tak jistě nechce nechat ujet vlak. Na druhou stranu Google již podobnou cestou šel v minulosti několikrát a zatím nikdy příliš úspěšně.

Vzpomenout můžeme například na jeho brýle Google Glass z roku 2012, které se sice později po letech dočkaly i svého nástupce pro firmy, ale pořádně se nikdy nerozšířily. Společnost si prošla také dlouhou érou pokusů o rozvoj virtuální reality. Viz projekt Google CardBoard, který za pár korun dokázal z chytrých telefonů udělat bránu do virtuálního světa. Pokročilejším řešením pak byla VR platforma Google DayDream, ale ani ta se nakonec nedočkala velkého úspěchu. Budete tedy všichni zvědavě sledovat, zda se to Googlu tentokrát podaří.