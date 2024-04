Podvod z USA se může rozšířit i k nám. Pokud někdo bude tvrdit, že máte doma jeho iPhone, neotevírejte dveře

Na Redditu došlo ke zveřejnění zajímavého případu, který se v USA stává stále častějším. Představte si, že vám někdo zazvoní na dveře domu nebo bytu s tím, že je ve vašem držení jeho iPhone nebo iPad. A jako důkaz vám ukáže ikonu na displeji svého telefonu. Nějak tak lze popsat situaci, kterou v USA zneužívají zloději pro své vlastní nekalé úmysly. Pokud protistraně uvěříte a otevřete dveře, následují jen dva možné scénáře, a ani jeden z nich není pěkný...



V USA se rozmáhá nový podvod. Zavoní u domovních dveří a tvrdí, že máte ve svém bytě či domě jejich produkty od Applu, a domáhají se vstupu. Je však důležité nepanikařit a správně reagovat

Zloději tímto způsobem „zkoumají terén“, a to pod záminkou toho, že máte u sebe doma jejich zařízení s iOS. Pokud je pustíte dovnitř, prozkoumají interiér a vytipují si místa, kde můžete mít uložené cennosti. A nebo rovnou dojde k ozbrojenému přepadení. Stačí otevřít dveře, a někde z křoví mohou vyběhnout zloději.

Jako důkaz útočníci ukazují obrazovku telefonu s ikonou zařízení, které není vedeno jako ztracené, přesto se zdánlivě nachází přesně na vaší adrese. A to proto, že toto zařízení má útočník v kapse. Přesto se snaží budit podezření, že jej máte vy, a domáhá se vstupu dovnitř. Někteří podlehli a otevřeli dveře, jiným se to zdálo podezřelé, a okamžitě zavolali policii. Pokud se i vy dostanete do podobné situace, je řešení vcelku jednoduché, byť kvůli stresu z nenadálé situace můžete mít problém správně myslet.

Pokud někdo u vás skutečně nechal iPhone nebo iPad, přes aplikaci Find My můžete nechat zařízení prozvonit. Alternativně může druhá osoba na domněle ztracený telefon přímo zavolat. Pokud neslyšíte charakteristické pípání ztraceného telefonu nebo vyzvánění, které neznáte, bude to s největší pravděpodobností podvod. Dveře tedy rozhodně neotevírejte.

