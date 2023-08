Podvodné telefonáty v Česku neustávají. Útočníci se vydávají za úřad, ten radí, jak nenaletět

Co je „spoofing“?

Spoofing je podvodná technika, která replikuje existující telefonní číslo a zobrazuje jej při příchozím hovoru. Slouží k tomu, aby se podvodník díky němu mohl vydávat za věrohodnou instituci – například banku a její veřejně známou infolinku.

Útočníci dokážou napodobit jakékoliv telefonní číslo. Zneužívají tak technologie, která původně byla zamýšlena například pro firmy, aby se zákazníkům mohly prezentovat jednotným telefonním číslem, i když z firemní sítě volají různí zaměstnanci z různých čísel.

V takovýchto případech ale každý operátor ví, jaká firma používá konkrétní čísla. Na českém trhu je telekomunikační prostředí regulováno a každý z operátorů zná tzv. identitu volajícího čísla. V případě podvodného jednání tedy lze dohledat, kdo hovor vytočil a operátoři podvodný provoz zablokují.

To ovšem platí pouze v případech, kdy je hovor vytočen v ČR. Problém nastává u hovorů, které do ČR přicházejí ze zahraničí. Ve světě neexistuje jednotný standard, podle kterého by bylo možné jednoznačně určit, že hovor je ověřený. Naprostá většina nahlášených podvodných spoofingových hovorů má původ v zahraničí.

Zdroj: Vodafone