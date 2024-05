Podvodní kryt pro iPhony nafouknete, aby šel ovládat i pod vodou. Pokud jej ztratíte, plave na hladině

Značka ESR uvedla na trh voděodolný kryt pro iPhony. Jedná se o produkt, který iPhonu 14 Pro Max a iPhonu 15 Pro Max přidá zvýšenou odolnost IPX8 díky bezpečnostnímu zámku a vodě nepropustnému utěsnění. Certifikaci pouzdra, které zvládne pobyt až 30 metrů pod vodní hladinou, zajistila firma SGS.



Kryt je nafukovací. Díky tomu fungují dotyky na displej až do hloubky tří metrů pod vodní hladinou

Kryt má na sobě výřezy pro všechny fotoaparáty, můžete přes něj i „promáčknout“ boční tlačítka na iPhonech. Dotykový displej je možné ovládat až tři metry pod hladinou, tedy za předpokladu, že pouzdro nafouknete. Je k tomu určen speciální nafukovací ventil, do něhož vkládáte přibalený náustek. Při běžném potápění pod hladinou můžete s krytem fotit tak, jak jste zvyklí. Pokud se vydáte do hlubší vody, k focení už budete muset jako spoušť využít boční tlačítka pro regulaci hlasitosti.

Kryt Waterproof Phone Pouch Pro pro iPhony:

Ke krytu je možné připevnit šňůrku na krk, a pokud by vám i přesto pod hladinou uplaval, najde jej houpat se na vodní hladině. Samotná utěsňovací část je vyrobena z fluorescenčního materiálu, do kapsy na zádech, která připomíná MagSafe powerbanku, můžete navíc přidat i dvě platební karty a jednu složenou bankovku. Kryt vychází i s poštovným do ČR necelých 800 Kč.

Zdroj: ESR