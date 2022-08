Podzimní kolekce nositelností od Fitbitu. Dvoje hodinky a náramek o vás změří vše potřebné

Společnost Fitbit představila podzimní portfolio nositelností, tedy dva modely chytrých hodinek známých řad Sense a Versa, k nimž přidala zjednodušený náramek řady Inspire. U všech modelů se můžete těšit na klasické funkce, které jsou u značky nepsaným standardem, tedy na kontinuální měření srdečního tepu, sledování fyzických aktivit, automatickou detekci chůze/běhu či na monitorování spánku a stresu.

Fitbit Sense 2 a Versa 4

Dvojice chytrých hodinek se čtvercovými displeji je lehčí a o něco štíhlejší, do obou modelů chytrých hodinek se vrátilo fyzické tlačítko, které známe z hodinek Versa 2. Je umístěno na novém místě, aby nedocházelo k nechtěným stisknutím. Uvnitř hodinek čeká nejnovější verze Fitbit OS a celá řada měření a přehledů.



Dva nové modely hodinek - Fitbit Sense 2 (vlevo) a Versa 4

Hodinky nepřetržitě měří srdeční tep, sledují fyzické aktivity v reálném čase, detekují pohyb, spánek nebo třeba stres a přidává návrhy na jeho zvládání. Konkrétně Sense 2 dostal nový senzor Body Response, který měří cEDA aktivitu po celý den. Do výpočtu stresu je tak zahrnut srdeční tep, variabilita tepu či teplota kůže. Kovové elektrody senzorů navíc byly integrovány přímo do skla, které kryje displej zařízení.

Představení náramku Fitbit Sense 2:

Na jedno nabití vydrží hodinky minimálně šest dní, a 12 minut na nabíječce jim poskytne dost energie pro celý den plnohodnotného fungování. Hodinky jsou i díky nižší hmotnosti navrženy na celodenní nošení, kupříkladu v noci vám hlídají kvalitu spánku a to včetně funkce Spánkový profil, která pomocí deseti ukazatelů spánku zobrazí, jaký typ „spáče“ jste.

Samozřejmostí je detekce sportovních režimů, Sense 2 jich rozpozná dvacet, Versa 4 pak dvojnásobek. Oba modely hodinek mají reproduktor, mikrofon, NFC, Wi-Fi a GPS. Pro hodinky budou brzy k dispozici Google Mapy a Google Wallet, už v současném stavu zobrazí notifikace z telefonu, na které je možné rychle odpovědět a různá průběžná upozornění. Hodinky jsou kompatibilní s operačními systémy iOS a Android, při pořízení hodinek dostanete i šestiměsíční předplatné Fitbit Premium, které platí pro nové a vracející se zákazníky. Jeho součástí je o populární parametr Skóre denní připravenosti.

Detaily náramku Fitbit Versa 4:

Hodinky Fitbit Versa 4 se budou prodávat za 5 899 Kč, a to v černé, modré, růžové a v červené. Fitbit Sense 2 pak pořídíte za 7 699 Kč, na výběr bude šedá, bílá a modrá. Oba modely se na trhu objeví ve druhé polovině září.

FItbit Inspire 3

Třetím do party je levnější a jednodušší náramek Fitbit Inspire 3, kterou je jakousi vstupní branou do světa Fitbitu. Kompaktní a štíhlý náramek s barevným displejem (včetně režimu Always On), silikonovými řemínky a s plastovou sponou vydrží na jedno nabití až 10 dní. Náramek je vhodný i pro plavání (vodotěsnost 5 ATM).



Třetí novinkou je fitness náramek Inspire 3

Inspire 3 monitoruje veškerý pohyb, minuty v aktivní zóně, spálené kalorie, ušlou vzdálenost, počet kroků a srdeční tep. Navíc diskrétně v průběhu dne připomíná, abyste se začali po delší době nečinnosti hýbat. Při cvičení zase náramek ukáže srdeční tep, a také to, zda se nacházíte v zóně spalování tuků, kardio zóně nebo v intenzivní zóně spalování. I kompaktní náramek vám prozradí detailní Spánková fáze a Spánkové skóre, připomene, kdy jít do postele, chytře vás vzbudí nebo přímé na zápěstí nabídne režim pro zklidnění pravidelným dýcháním.

V rámci funkce Zdravotní metriky můžete sledovat variabilitu srdečního tepu, teplotu na povrchu kůže, saturaci kyslíkem (SpO2) či klidovou tepovou frekvenci. Náramek bude dostupný od druhé poloviny září za cenu 2 499 Kč. Součástí balení je i půlroční předplatné služby Fitbit Premium.

Hlavní přednosti náramku Fitbit Inspire 3: