Podzimní novinky od Fitbitu dostávají Google Peněženku. Na Mapy se však stále čeká

Když Fitbit v září představil podzimní portfolio hodinek, bylo jasné, že při vstupu na trhu nebude k dispozici veškerý potřebný software. S hodinkami Sense 2 a Versa 4 sice bylo možné platit prostřednictvím služby Fitbit Pay, ovšem až nyní se na hodinky dostává podpora masovějšího platebního systému Google Play. Jeden přitom nevylučuje druhý, hodinky budou podporovat oba systém, a bude až na samotném uživateli, který z nich si zvolí.

Fitbit zmiňuje pouze platby kartami, o uložení věrnostních kartiček do aplikace Google Peněženka se nijak blíže nezmiňuje. Při nasazení hodinek či při první bezkontaktní platbě v daný den přes Google Pay však bude třeba zadat PIN kód. Fitbit tím sám sebe (a vás) chrání před neoprávněnými platbami, pokud by došlo k odcizení hodinek.



Na hodinkách Fitbit Sense 2 a Versa 4 nově zaplatíte prostřednictvím Google Pay

Fitbit také opět láká na to, že se do jeho hodinek dostanou Google Mapy, jenže už teď je pozdě. A místo aby Fitbit alespoň uvedl přesný termín, kdy se hodinky této aplikace dočkají, víme jen to, že se tak má stát „velmi brzy“. U značky Fitbit se Google Mapy objeví na zápěstí vůbec poprvé, ovšem bez propojeného telefonu to nepůjde.

Ke spuštění navigace bude třeba spojení s telefonem přes Bluetooth a otevřené aplikace Fitbit a Google Mapy na smartphonu. Právě v něm zadáte cílovou destinace, přičemž turn-by-turn pokyny vám dorazí přímo na zápěstí. Jenže jen tehdy, když si aplikaci v hodinkách ručně zapnete. Jakmile dorazíte do cíle, budete si moci prohlédnout detailní statistiky včetně počtu kroků, srdečního tepu či minut v aktivní zóně.

Čekáme i na obsluhu hovorů ze zápěstí

Jinými slovy, na hodinky od Fitbitu nedorazí plnohodnotná navigace od Googlu, ale jen jakýsi klient, který bude primárně komunikovat se smartphonem. A to poukazuje na nevyužitý potenciál. Na druhou stranu je patrné, že Fitbit alespoň částečně „žehlí“ hlavní nedostatky novinek, mezi které patří nemožnost doinstalovat další aplikace nebo si stáhnout libovolné ciferníky.

Novinky od Fitbitu přišly i o Wi-Fi, Google Assistanta či o interní paměť pro ukládání hudby, a tak jsou jakékoliv další přídavky pro uživatele vítaným bonusem. I přesto, že na ně musí čekat poměrně dost dlouho. Mimochodem i na možnost vyřizování hovorů ze zápěstí se stále čeká, a to přesto, že hodinky mají reproduktor i mikron. Jen jim chybí potřebný software...

Představení hodinek Fitbit Sense 2:

Na případu zmiňovaných hodinek je zcela zřetelně vidět, že produkty Fitbitu, který poměrně čerstvě spadá pod Google, musí navenek vypadat méně vybavené, než hodinky Pixel Watch. A to se potvrzuje, nejen na základní výbavě hodinek, ale také na tempu, kterým do hodinek Fitbitu přibývají funkce, jenž měly být jejich součástí již při uvedení na trh.

Zdroj: Fitbit