Podzimní slevové týdny Xiaomi. Levnější budou telefony, sluchátka i elektrokoloběžky. Ušetříte až 90 %

Začal listopad a s ním pravidelné slevové akce. Známý Black Friday už zdaleka neznamená jen jediný den nebo víkend snížených cen, mnoho prodejců zlevňuje rovnou v průběhu několika týdnů.

Podobně na to jde i výrobce elektroniky Xiaomi, který právě dnes odstartoval svoji akci Xiaomi Friday. Potrvá od 1. do 29. listopadu a postupně nabídne slevy na vybrané výrobků ve výši až 90 %. Slevy na konkrétní zboží nebudou trvat celé konkrétní období, nabídka se bude měnit a vždy bude platná do vyprodání zásob daného produktu. Akce platí v kamenných obchodech Xiaomi i v e-shopu, přehled o všech slevách najdete zde.

Mnoho různých produktů ve slevě

Hned v první den akce (pondělí 1. listopadu) se například objevuje smartphone Xiaomi 11T se slevou 1 500 Kč pomocí slevového kuponu. Za paměťovou verzi 8 + 256 GB zákazník zaplatí 13 890 Kč namísto původních 15 390 Kč. Na nižším modelu Xiaomi Mi 10T Lite (6 + 128 GB) můžete ušetřit dokonce 2 500 Kč.

Během Xiaomi Friday budou k dispozici například i bezdrátová TWS slucháta Redmi Buds 3 Pro. Z původních 1 599 Kč zlevní během speciální bleskové akce na 959 Kč. Součástí nabídky budou také telefony Poco X3 a F3. Například základní model Poco X3 Pro ve verzi s 6 GB RAM a 128GB uložištěm vyjde na 5 699 Kč.

Se slevou téměř 30 % bude v nabídce robotický vysavač Mi Robot Vacuum-Mop Essential. Jeho běžná cena je 4 999 Kč, v rámci Xiaomi Friday jej zájemci získají za 3 599 Kč. Zlevní i nejvyšší model Mi Robot Vacuum-Mop P. Z původních 9 490 Kč na 6 479 Kč.

Výhodně bude možné pořídit i oblíbenou chytrou Xiaomi lampičku Mi Bedside Lamp 2. V rámci Xiaomi Friday její cena klesne na 999 Kč. Celosvětově populární sportovní chytrý náramek Mi Smart Band 6 bude v prodeji jen za 969 Kč což je o 20 % méně než v běžné nabídce. Elektrokoloběžka Mi Electric Scooter Essential zlevní z originální ceny 8 999 Kč o téměř 15 % na 7 699 Kč.