Pohádkový svět při čtení doslova ožívá. Vyzkoušeli jsme českou aplikaci Readmio

Pokud patří čtení dětských pohádek naše vaše každodenní kratochvíle, neměla by vám uniknout česká aplikace Readmio, která je k bezplatnému stažení na Google Play a App Storu. Aplikace se pyšní unikátním systémem interaktivních pohádek, jejichž součástí je i zvuková kulisa. Stačí v pohádce přečíst tučně označené slovo, a dojde k přehrání předchystané zvukové stopy. Pokud si aktivujete předplatné, máte k dispozici větší počet pohádek či nahrávání čtených pohádek do paměti telefonu. Jde to ale i bez něj.

Po spuštění aplikace vás uvítá jednoduché rozhraní dělené do čtyř záložek. Na úvodní stránce vidíte poslední přidané pohádky (přibývají zhruba dvě za týden), ve druhé záložce můžete hledat pohádky podle jednotlivých kategorií s tím, že populární pohádky máte vyobrazeny hned v horní části obrazovky. Ikona s korunkou značí, že se jedná o pohádku pro prémiové uživatele, poměr mezi bezplatným obsahem je však zhruba 50 na 50. Pro vyzkoušení aplikace tak nepotřebujete žádnou vstupní investici.



Úvodní obrazovka a kategorie dostupných pohádek

Ve třetí záložce můžete vidět svou knihovnu, tedy knížky a pohádky, které jste alespoň jednou stáhli (byť třeba ještě neotevřeli). V aplikaci zatím chybí evidence přečtených či rozečtených pohádek, ovšem podle slov vývojářů se na této funkcionalitě pracuje. Poslední záložka se věnuje nastavení, správě předplatného, upozornění na nové knihy, můžete zde uplatnit kód, přejít do Readmio obchůdku nebo si zobrazit své čtecí „odznaky“. Knihy i aplikace jsou standardně v češtině, jazyk je však možné ještě přepnout na slovenštinu a angličtinu.

Lokální rozpoznávání hlasu

Hlavní výsadou aplikace je engine, který se stará o offline rozpoznávání hlasu. Při čtení pohádek narazíte na tučná slova či části vět, pokud je přečtete, telefon automaticky přehraje zvukovou stopu. Může se jednat o krátký zvuk (např. bouchnutí dveří), delší zvuk (mňoukání kočky, štěkot psa) nebo o aktivaci tematické hudby na pozadí, která vám vydrží třeba až do poloviny příštího odstavce. Rozpoznávání je skutečně offline, takže aplikace váš hlas nikam neposílá, vše probíhá čistě lokálně.

Představení aplikace Readmio:

Aby vás engine rozpoznal, je třeba, abyste četli nahlas a v tichém prostředí, např. v dětském pokoji. Někdy se sice stane, že při přečtení tučného textu telefon žádný zvuk nepřehraje, ale to se děje jen cca jednou z deseti případů. Při čtení mi někdy připadalo, že je v pohádce zvuků málo, jindy zase příliš hodně, v průměru jich je v běžných pohádkách okolo desítky. Záleží samozřejmě na vašem vkusu a také na vašich posluchačích...

U mých dětí se neosvědčilo čtení knížek před nočním spaním, protože zvuky u dětí neustále podněcovaly představivost. Na druhou stranu, při čtení pohádek v průběhu dne jsem nezpozoroval žádný problém, ale i to bude záležitost individuální. Při čtení pohádek je třeba udržet pozornost dětí, takže je třeba si pohrát s intonací hlasu a gesty. Pokud zvládnete děti vtáhnout do děje i jakýmsi „minidivadýlkem“, budou vám hltat každé slovo. Ještě, když vyberete pohádky s hudbou na pozadí. Bez vašeho vlastního aktivního přičinění to ale (samozřejmě) samo nepůjde.

​

Čtení pohádky s volitelnou hudbou na pozadí, úpravy pozadí a textu, tvorba audionahrávky včetně efektů

Pohádky standardně čtete s bílým textem na tmavém pozadí, ovšem barvy lze invertovat. Stejně tak si můžete zvolit jednu ze dvou velikostí písma nebo si pohrát s jasem displeje. Zajímavou vlastností prémiové funkce aplikace je nahrávání pohádek. Pokud třeba brzy vyrazíte na služební cestu, můžete dětem do „knihovny“ přichystat načtenou knížku včetně hudby na pozadí a včetně zvukových efektů.

Internet jen pro stažení knížek

Aplikace využívá internetové připojení jen při stahování knížek. Ty se vám stahují „on demand“, takže pokud vyrážíte někam, kde nebude internetové připojení, je třeba si pohádky stáhnout dopředu. Základní filtrování je podle věku dětí či typu pohádek (např. vánoční, o zvířátkách, apod.), ke každé pohádce existuje jen jedna úvodní fotografie. A to proto, aby vám děti při čtení nekoukaly na displej, ale odpočívaly a poslouchaly. Bonusem je pak export pohádek do PDF, které si můžete následně třeba vytisknout.

Aplikace má zajímavě našlápnuto, můžete si ji vyzkoušet prakticky zdarma, a otestovat si tak, zdali se čtení pohádek se zvukovými efekty zalíbí i vašim dětem. A náměty na vylepšení? Spíše drobnosti, ale líbilo by se nám globální hodnocení pohádek s komentáři ostatních uživatelů. Na Google Play recenzi dané pohádky zřejmě psát nebudete, odemčení jedné prémiové pohádky za 5 recenzí přečtených pohádek (někde přímo v aplikaci Readmio) už by za to zřejmě stálo...

U pohádek by se nám líbila i orientační délka nebo počet stran přímo v náhledu, zajímavou možností by byla i volba zvukové stopy, a to bez zvuku/jen s efekty/i s hudbou na pozadí. Často se totiž stává, že zvukové efekty zaniknou kvůli vašemu hlasu a hudbě na pozadí. A pokud má někdo z vašich známých tip na pohádku, hodilo by se v aplikaci fulltextové vyhledávání. Např. pohádky o tygrovi najdete mezi zvířátky i ve věkových kategoriích, položky se neduplikují, byť by mohly být v obou kategoriích zároveň.



Výhody prémiového předplatného

Na druhou stranu se nám líbí tematické otázky, které podněcují k další diskusi s vaším dítětem po konci pohádky. A pokud byste narazili na nějakou chybu (slovosled, pravopis, chyba zvuků,...), je na konci každé pohádky uvedena kontaktní e-mailová adresa.

Pokud máte s doma přečtené všechny knižní pohádky snad „ze všech stran“, doporučujeme vyzkoušet aplikaci Readmio. I v bezplatné verzi nabídne vašim dětem spoustu zábavy a zajímavé příběhy navrch. Aplikaci stahujte bezplatně na Google Play a App Storu.