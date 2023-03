Pohltit a zničit. Příběh Googlu a hodinek Fitbit ukazuje kontroverzní jednání Big Tech firem

Byly jednou jedny chytré hodinky jménem Fitbit, které patřily v oboru mezi největší hráče. V roce 2019 se ale Google rozhodl vyrazit na nákupy a za Fitbit tehdy zaplatil 2,1 miliardy dolarů, tedy zhruba 46 miliard korun. Od té doby jsou uživatelé chytrých hodinek neklidní. Z jejich oblíbených přístrojů se totiž stal mnohem horší produkt, než si původně kupovali.

Důvod je jednoduchý: Google představil vlastní produktovou řadu hodinek Pixel Watch, pro kterou potřebuje na trhu uvolnit prostor. Fitbit přitom dosud držel poměrně slušný podíl okolo pěti procent uživatelů, dohromady se prodalo několik desítek milionů hodinek této firmy. Největším hráčem v oboru je dlouhodobě Apple, který si se svými hodinkami uzmul celkem třetinu trhu.

V posledním roce jsou ovšem zákazníci Fitbitu svědky postupného vykosťování jeho produktů: nové modely chytrých hodinek představených v minulém roce přišly o některé důležité funkce, jako je například možnost připojení na Wi-Fi, přehrávání hudby v offline režimu nebo možnost využívat aplikace nad rámec předinstalovaných služeb. Letos v březnu Google pokračoval ve škrtání funkcí, když odstranil také možnost připojit se k otevřeným skupinám, vymazány budou také výzvy a hry...

Fitbit jako druhá liga po Pixel Watch?

Spekuluje se, že Google chce v dlouhodobém hledisku integrovat na zařízení od Fitbitu svůj vlastní operační systém Wear OS, který už nyní využívá na zmíněných Pixel Watch. „I kdyby tomu tak bylo, ponechat zákazníkům zařízení s méně funkcemi, než jim bylo slíbeno při koupi, není moudré rozhodnutí,“ komentuje to web Gizchina. Naopak Google Pixel Watch tyto funkce mají.

„Je skvělé, když jsou do vašich oblíbených zařízení pravidelně přidávány nové funkce, ale když jste utratili těžce vydělané peníze za produkt s určitou sadou funkcí a tyto funkce jsou zrušeny, je to jako porušený slib,“ píše na webu TechRadar novinář Matt Evans. Zdá se, Google postupem času udělá ze zařízení od Fitbitu bezcenný kus (kdysi) chytrého zařízení, které bude umět maximálně tak počítat kroky. Což zřejmě není služba, za kterou by někdo chtěl zaplatit několik tisíc.

Je málo těch, kdo přežijí pod „giganty“

Není to poprvé, kdy některá z amerických technologických korporací, které jsou známé pod označením „Big Tech“, pohltila konkurenci, aby si mohla bez větší námahy ukousnout na dalším novém trhu určitý kus podílu. Nejlépe to shrnuje Washington Post, který u firem jako Apple, Amazonu nebo právě Google (Alphabet) vytvořil časovou linii, do které zasadil jednotlivé akvizice.

Jak z toho vyplývá, ve většině případů technologické korporace integrují nakoupenou firmu do svých struktur, jen málokdy přežije sama o sobě jako samostatná značka. Občas se to ale povede, jako v případě YouTube (Google/Alphabet) nebo Instagramu (Facebook/Meta). Ve většině případů je tomu naopak a na dříve nadějné firmy většinou veřejnost zapomene.

Kvůli neobvyklému apetitu Googlu a spol. byla jedním z hlavních témat technologického světa otázka, zda by národní regulátoři neměli být přísnější, jelikož Big Tech má schopnost vytvářet v některých oborech monopol, což často není pro zákazníka příznivé. Zdá se, že v posledních měsících si antimonopolní úřady přece jen řekly, že je načase změnit přístup a podrobovat případné nákupy většímu zkoumání. A to je zřejmě dobře. Případy jako Fitbit ukazují, že hlavní obětí mohou být hlavně zákazníci.

Autor: Filip Zelenka, E15.cz