Pokládáte telefon displejem nahoru, nebo dolů? Druhý způsob je uctivější ve společnosti

Smartphony zásadně změnily náš způsob komunikace – nejen v online světě, ale i v reálném životě. Mnozí z nás se na telefon dívají či jej dokonce ovládají i během rozhovoru s někým jiným, přestože bychom této osobě měli věnovat plnou pozornost. Často to vychází jen napůl a z konverzace si zapamatujeme minimum informací.
Displejem nahoru nebo displejem dolů? Pokud čekáte důležitý hovor nebo zprávu, dá se krátkodobě pochopit první varianta, tou druhou ale jasně vysíláte zprávu, že se hodláte bavit s ostatními v reálném nikoliv v online světě
Digitální etiketa je obzvláště důležitá při společném posezení s přáteli v restauraci. Když však konverzace vázne, téměř všichni u stolu automaticky sáhnou po telefonu. Možná jen na chvíli, třeba pro kontrolu notifikací – přesto už toto chování můžeme označit slovem „phubbing“. Ti, kteří současně po telefonu nesáhnou, se pro nás stávají prakticky neviditelnými. Při obědě v restauracích stále častěji vídám stoly plné spolupracovníků, kteří se spolu nebaví, ale všichni se dívají do mobilů. A to je možná větší problém, než si uvědomujeme.
Displejem nahoru či dolů?
Telefon má dnes po ruce každý, a když sedíme u stolu, mnoho z nás jej prostě položí na desku – aby byl rychle dostupný nebo nevypadl z kapsy. Hodně však záleží na tom, jak telefon položíme – tímto gestem vysíláme signál všem v okolí.
Displej nahoru signalizuje, že počítáte s rychlým použitím telefonu. Ano, možná čekáte důležitý hovor nebo zprávu, jenže notifikace zobrazená na displeji vás prostě nenechá na pokoji. Pravděpodobně brzy podlehnete pokušení, sáhnete po telefonu a zobrazíte si ji. Okolí tak mimoděk vidí, že je pro vás telefon možná důležitější než konverzace s ostatními u stolu. Telefon zůstává ve vašem zorném poli a vy na něj čas od času nevyhnutelně zaměříte pozornost či dokonce sáhnete a v tu chvíli přestanete sledovat tok konverzace u stolu. Po odložení telefonu může trvat hodně dlouho, než se do konverzace zase zapojíte.
Displej dolů naopak vysílá signál, že je pro vás důležitější konverzace u stolu. Hlavní lákadlo – displej – se ocitá mimo váš zorný úhel, takže na něj nevidíte. Vibrace nebo cinknutí notifikace pak nemusí být tak rušivé jako rozsvícení displeje. Navíc zvukové signály často v ruchu restaurace, plesu nebo svatby dokonce přeslechne. Pokud máte telefon v krytu s vyvýšenými okraji nebo nalepenou ochrannou fólie, nemusíte se bát poškrábání displeje o stůl. Položení displejem dolů může také deaktivovat režim Always On (telefon si myslí, že je v kapse), případně se displej při příchozí notifikaci nerozsvítí, což ušetří opravdu jen nepatrné)množství baterie.
Hlavní výhodou je však to, že chcete být plnohodnotnou součástí konverzace a navázat oční kontakt, aniž by vás telefon rozptyloval. V opačném případě byste při první doručené notifikaci konverzaci pozastavili a podívali se na telefon.
Mnoho z nás pokládá telefon na stůl instinktivně – dáváte ten svůj ve společnosti automaticky displejem nahoru, nebo dolů? Hlasujte v naší anketě výše.
Zdroje a další informace: Cnet