Poklepáním prstů to nemusí skončit. Apple si patentoval detekci pohybu zápěstí a dalších gest ruky

U hodinek Apple Watch Ultra 2 a Watch Series 9 se vloni v říjnu objevilo gesto dvojitého poklepání, které Apple při premiéře „vychvaloval do nebes“. Jenže třeba takový Samsung jej používal v rámci sekce Usnadnění už řadu let, a nikde se jím nechlubil. Apple však gesto Double Tap, kterým třeba na hodinkách přijmete hovor, evidentně vidí jen jako začátek, protože si patentoval rozpoznávání dalších gest pomocí hodinek řady Apple Watch, resp. prostřednictvím jejich řemínků.



Další gesta, které by v budoucnu mohly podporovat hodinky Apple Watch

Apple v rámci patentu nastiňuje hypotetické řemínky hodinek Apple Watch, které by byl osazeny elektrodami. Ty by dokázaly rozeznat pohyb svalů a prstů při jakémkoliv pohybu ruky. V rámci usnadnění si u hodinek Apple Watch můžete nastavit třeba vypnutí budíku zatnutím pěsti, na které máte hodinky nasazené. V budoucnu by řemínky podle návrhu patentu dokázaly detekcí EMG signálu vznikajících při stažení svalů na předloktích a zápěstích detekovat gesto, a podle něj i reagovat v uživatelském rozhraní hodinek.

Gesta mohou ovládat další zařízení

Apple v nově zveřejněném patentu, který obsahuje 11 tisíc slov, uvádí, že futuristické hodinky Apple Watch by mohly detekovat flexi a extenzi dlaně, její vybočení do stran či rotaci zápěstí na jednu a druhou stranu. Elektrody pro detekci pohybů by měly být umístěny, jak na vnitřní straně hodinek, tak v samotných řemíncích. Jenže, zatímco Double Tap je poměrně diskrétní, nedokážeme si představit, jak by vypadalo ovládání hodinek výše uvedenými gesty na veřejnosti.

Kde všude lze využít dvojí poklepání prsty: z jakéhokoli ciferníku vyvolat Chytrou sadu a procházet jednotlivé widgety v sadě.

a procházet jednotlivé widgety v sadě. přijmout a položit telefonní hovor .

. prohlížet zprávy z oznámení, dalším poklepáním procházet oznámení, odpovídat na zprávy s funkcí diktování a odesílat zprávy.

z oznámení, dalším poklepáním procházet oznámení, odpovídat na zprávy s funkcí diktování a odesílat zprávy. pozastavit, znovu spustit a ukončit minutku .

. pozastavit a znovu spustit stopky .

. odložit budík .

. přehrát a pozastavit hudbu , podcast nebo audioknihu .

, nebo . přepnout na nové zobrazení výšky v aplikaci Kompas .

. pořídit fotku pomocí Ovladače fotoaparátu v aplikaci Fotoaparát .

. aktivovat a deaktivovat automatické připomenutí tréninků .

. aktivovat primární funkci z oznámení, například odpovídat na příchozí zprávy v aplikaci a odložit připomínky, a to i v aplikacích třetích stran.

Asi však není od věci ani myšlenka toho, že budoucí gesta hodinek Apple Watch by mohla pomoci s ovládáním jiných zařízení. Třeba iPhonů, iPadů nebo brýlí Apple Vision Pro. Od této hypotetické budoucnosti jsme ale stále hodně daleko, navíc by to nebyl první patent od Applu, který skončí v šuplíku. Přesto je vidět zájem Applu o to, aby hodinky Apple Watch sloužily i k jiným účelům, resp. aby je bylo možné ovládat různými alternativními možnostmi.

