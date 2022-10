Pokud byl Mini průšvih, Plus je propadák. O zvětšený základní iPhone 14 není zájem, Apple sníží výrobu

Apple prý v minulých dvou letech nebyl spokojen s prodejním výkonem dvou malých iPhonů 12 mini a 13 mini. Právě ne úplně uspokojivé výsledky prodejů měly vést amerického výrobce k tomu, že letos se čtrnáctkami po pěti letech znovu oprášil variantu Plus a představil zvětšenou verzi základního iPhonu 14 Plus. Jenže zřejmě ani tento krok nebyl trefou do černého.



iPhone 14 Plus je větší než základní „čtrnáctka“ má větší baterii. Je ale také výrazně dražší. A to asi zákazníkům tak úplně nevyhovuje.

První náznaky slabého zájmu o Plusový iPhone 14 se objevily už krátce po spuštění předobjednávek. Telefon měl nevýhodu v tom, že proti všem ostatním modelům (základní „čtrnáctce“, 14 Pro, 14 Pro Max) se začal prodávat o tři týdny později, některým zákazníkům se tak nemuselo chtít na novinku čekat. A na rozdíl od Mini iPhonů, které byly vždy z celé čtyřky nejlevnější, nedokáže konkurovat ani cenou, která je vyšší než u základního modelu.

Nejoblíbenější iPhony na českém trhu:

Další oblíbené iPhony

Jak bude Apple reagovat na nižší poptávku, v tuto chvíli přesně nevíme – firma zásadně žádné průběžné zvěsti o výkonu jednotlivých produktů neinformuje. Zákulisní zdroje exkluzivně pro portál The Information ale hovoří o tom, že měl Apple údajně u jednoho z výrobců zcela zastavit výrobu modelu Plus a celkově u dodavatelů komponent měl objednávky na součástky pro výrobu tohoto modelu snížit na desetinu. Uvolněná kapacita výroby má být naopak využita pro zvýšenou produkci modelů 14 Pro a 14 Pro Max.

Je otázkou, zda cesta iPhonu 14 Plus skončí pouze utlumením výroby na „udržovací minimum“, nebo nikým příliš nechtěnou novinku čeká ještě jiný osud. Nabízí se například výraznější zlevnění, ke kterému ale Apple dosud nikdy nepřistoupil, anebo předčasné vyřazení modelu z portfolia. To se stalo v historii iPhonů prakticky pouze jednou – když byl po pouhém roce na trhu zcela bez náhrady z nabídky vyřazen plastový model iPhone 5C.

Zdroj: The Information, via GSMArena.com