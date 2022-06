Pokud v létě u T-Mobilu vyčerpáte data, v mobilní aplikaci si aktivujete ještě jednou tolik a zadarmo

T-Mobile dnes odhalil svou letní kampaň, která se točí okolo mobilních dat. V průběhu trvá akce, která platí od 1. července do 31. srpna si mohou stávající zákazníci bezplatně vychutnat dvounásobnou porci mobilních dat, a to vždy jednou v průběhu každého kalendářního měsíce, a to s ohledem na zúčtovací období.

Jakmile se vám bude blížit čerpání limitu FUP, obdržíte SMS s výzvou k aktivaci letní nabídky. Tu lze aktivovat v aplikaci Můj T-Mobile okamžitě po obdržení notifikace, nemusíte tedy čekat na to, až bude váš datový limit kompletně vyčerpán. V mobilní aplikaci uvidíte objem získaného datového bonusu a aktuální stav čerpání. Bonusovou porci dat můžete navíc využít v rámci celé EU.

Prázdninová nabídka se tentokrát vztahuje i na firemní zákazníky a majitele předplacených karet. V prvním případě je třeba, aby byl na firemních SIMkách aktivní balíček Mobilní internet Extra nebo Mobilní internet Extra Nastálo. Pokud si tyto balíčky koupíte v průběhu léta, zúčastníte se soutěže o devět blíže neupřesněných produktů značky Xiaomi.

Obdobně to funguje i u předplacenek. Pokud je u nich aktivní roční nebo měsíční balíček s automatickou obnovou, bude v průběhu prázdnit datový limit obdobným způsobem navýšen.

Pokud v průběhu letních měsíců vyčerpáte základní i bonusová data, můžete i zajít na prodejnu T-Mobile, kde dostanete magnetický vodotěsný vak v barvách operátora, do něhož si můžete dát mobil a další cennosti. Při pobytu u vody budete mít jistotu, že obsah vaku zůstane v suchu. A pokud vám data skutečně dojdou, bude v průběhu léta stále k dispozici služba Pořád online, která i po vyčerpání FUP nabídne základní datové připojení, které využijete např. pro jízdní řády, bankovní operace nebo pro základní textovou konektivitu. I tuto službu si však musíte ručně aktivovat v aplikaci Můj T-Mobile.

