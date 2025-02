Pokud vám unikají důležitá oznámení, pomůže tato bezplatná aplikace. Telefon nedá pokoj, dokud nezareagujete

Notifikace jsou ve smartphonech dvousečnou zbraní. Na jednu stranu vás dokáží upozornit na velmi důležitou událost, na stranu druhou však můžete to nejdůležitější přehlédnout, protože notifikace chce zobrazovat prakticky každá aplikace v telefonu. To samozřejmě nese i riziko, že vám tyto zbytečné notifikace odvedou pozornost. Některé telefony s Androidem mají komplexní funkce spojené s kontrolou notifikací určitého typu, které mohou být upřednostněny před jinými. Přesto se občas stává, že důležitá notifikace zapadne mezi ostatními a vy to (v tom lepším případě) zjistíte až po několika hodinách.



Aplikace NotiAlarm vám umožní vytvořit filtr na důležité notifikace podle klíčových slov a aplikací. Při shodě může telefon zvonit nebo vibrovat do té doby, než důležitou notifikaci nepotvrdíte

Pokud s tím máte problém i vy, stačí si stáhnout bezplatnou aplikaci NotiAlarm. Ta je navržena tak, aby vás u vybraných notifikací nejvyšší priority upozornila natolik výrazně, že je stoprocentně nepřehlédnete. Aplikaci v angličtině (nastavení však má intuitivní) si bezplatně stáhnete z Google Play. Následně musíte povolit přístup k oznámením, zobrazování přes ostatní aplikace a vypnout u ní optimalizaci baterie.

Jedna aplikace, spousta možností

Oproti všem ostatním systémovým nástrojům navázaným na notifikace je důležitým přínosem možnost přidání klíčového slova tlačítkem plus v pravém horním rohu. Tato slova budou spouštěčem upozornění. Může se jednat o konkrétní jméno osoby (např. manželky), e-mailovou adresu (např. šéfa) nebo jakýkoliv konkrétní výraz, který vyžaduje vaši okamžitou pozornost (nehoda, děti, dům, důležité apod.). Zadání jednoho nebo více slov vždy potvrďte tlačítkem Add. Můžete se rozhodnout, zda stačí výskyt jednoho slova, nebo všech, která zadáte do filtru. Těchto filtrů si můžete vytvořit celou řadu, každý třeba se zcela odlišným nastavením.

Volitelně můžete oznámení aplikace použít pro všechna oznámení, která neobsahují klíčové slovo. Mnohem důležitější je však druhý filtr, který upozornění omezí jen na vybrané aplikace. Upozornění se může týkat všech aplikací nebo jen těch vybraných. Následně musíte nastavit typ upozornění - telefon vám při obdržení notifikace s klíčovým slovem může začít zvonit jako budík (v zadaném časovém rozsahu nebo ve vybraných dnech), případně vibrovat nebo vám notifikaci přečte hlasovou syntézou. Na notifikace můžete nastavit dokonce automatickou odpověď nebo je při úspěšném průchodu filtrem automaticky označit jako přečtené. Nastavení filtru potvrdíte tlačítkem Save v pravém horním rohu.

Pokud na váš telefon dorazí notifikace s uvedeným klíčovým slovem, telefon klasicky „pípne", ale navíc se rozezní budík a začne třeba i vibrovat. V tu chvíli máte jasno v tom, že se jedná o něco důležitého, co by se nemělo odkládat. A od této chvíle je to už jen na vás.

Via Computerworld