Polar Grit X Pro. Našlapané hodinky, které vás 100m pod vodou ani při -20°C nenechají ve štychu

Finská značka Polar oznámila nové chytré hodinky Polar Grit X Pro, které jsou navrženy do extrémních podmínek. Model s ocelovým tělem se pyšní voděodolností až do 100 metrů pod hladinou, hodinky dokáží pracovat v rozsahu okolních teplot od -20 do +50°C, musíte jen počítat s tím, že teploty pod mínus deset mohou mít negativní vliv na výkon a baterii. V souvislosti se zvýšenou odolností asi není překvapením, že hodinky od Polaru splňují zvýšenou odolnost MIL-STD810G.

Kruhový Always On displej s úhlopříčkou 1,2 palce a rozlišením 240 × 240 pix kryje safírové sklo odolné vůči poškrábání, které je ještě odolnější, než běžně používaná skla Gorilla Glass DX a DX+. Integrovaná 346mAh baterii zajistí výdrž až týden na jedno nabití, a to s kontinuálním měřením tepové frekvence. V případě tréninkového režimu s aktivní GPS je výdrž hodinek stanovena na 40 hodin. V rámci navigace hodinky evidují, nejen trasu, ale také výškové profily pro stoupání a klesání či úhly sklonu. Na samostatné obrazovce pak zjistíte vaši aktuální výšku, zobrazíte si kompas, čas východu a západu slunce, aktuální počasí či vaše poslední známé souřadnice.

Představení hodinek Polar Grit X Pro:

Hodinky počítají vaše kroky, mají i speciální funkce pro horskou turistiku, běžce, cyklisty nebo pro plavce. Důležitým doplňkem je i monitoring spánku, dechová cvičení či výkonnostní testy. Pro regenerační testy však už budete potřebovat doplňkový hrudní pás od Polaru. Výrobce sice přímo explicitně nezmiňuje označení Wear OS, přesto to vypadá, že v hodinkách skutečně běží starší verze Wear OS od Googlu.

Na zápěstí si můžete číst notifikace nebo přijímat hovory, hodinky spojíte s iOS i s Androidem, a to přes Bluetooth, alternativně můžete k nabíjení a k synchronizaci dat využit přibalený USB kabel. Základní verze dostupná ve třech barevných variantách vychází na 13 499 Kč, Polar Grit X Pro Titan stojí 15 990 Kč. Mimo titanového těla se můžete těšit hned na dva přibalené řemínky (perforovaný kožený a FKM) v základní krabici. Hodinky cílí i na české uživatele, takže můžete počítat s tím, že jejich prostředí bude plně lokalizováno do češtiny.

Zdroj Polar