Polar Ignite 3 jsou kompaktní fitness hodinky. Přímo ze zápěstí se dozvíte, jak dlouho byste měli každou noc spát

Finská značka Polar představila nový model chytrých hodinek Ignite 3, který přináší spoustu nových funkcí, a to i přesto, že hmotnost hodinek i s řemínkem zůstává stále na příjemné metě 35 gramů. 43mm plastové tělo hodinek má tloušťku 9,5 milimetru, luneta je kovová, displej kryje odolné sklo Gorilla Glass. Kruhový displej, nově typu AMOLED, má úhlopříčku 1,28 palce a rozlišení 416 × 416 pix, je samozřejmě dotykový, jas umí sladit podle okolního světla, režim Always On se však do výbavy nedostal.

Hodinky se mohou dále opřít o výkonnější 192Hz čipset (2× výkonnější, než u hodinek Ignite 2) a také o 32MB operační paměť (7× větší než u předchůdce). Na těle hodinek je připraven reproduktor, který slouží zejména pro hlasovou zpětnou vazbu při cvičení. Do útrob se dostala 220mAh baterie, které vydrží až 30 hodin v intenzivním zápřehu, resp. až 120 hodin při běžném používání hodinek. Baterii dobíjíte přes přiložený kabel s koncovkou USB-A. Tělo hodinek splňuje odolnost WR 30, což lze přeložit jako základní odolnost vůči dešti a vlhkosti.



Polar Ignite 3 mají oproti předchůdci spoustu vylepšení. Nezajímavější novinkou je mimo AMOLED displeje detailní analýza spánku SleepWise

Součástí výbavy je 150 předchystaných cvičebních profilů, u spousty z nich můžete navíc využít i záznam souřadnic z dvoupásmové GPS. Výrobce u hodinek chválí evidenci spálených kalorií, přesné měření srdečního tepu, kompletní evidenci pohybových aktivit 24/7 nebo detailní analýzy spánku. Unikátní funkcí je komplexní měření spánku SleepWise, hodinky prozradí, jak výrazně jste se přes noc „nabili“ na další aktivity, což zkontrolují i před tím, než spustíte cvičení. Pokud podle hodinek nejste „ve formě“, doporučí vám místo cvičení raději ještě krátký odpočinek.

Ve čtyřech barvách už i v Česku

Fitness hodinky od Polaru komunikují se smartphonem přes Bluetooth 5.1, interní paměť má kapacitu pouhých 32 MB. V rámci uzavřeného systému hodinek, který má podporu i českého jazyka, můžete mimo fitness funkcí počítat i se stopkami, budíky (včetně vibrací) či s aktualizací firmwaru. Hodinky už se začaly nabízet i v Česku, a to za 8 590 Kč. K dostání jsou ve čtyřech barevných provedeních - v béžové, fialové, černé a měděné, a to s univerzálním řemínkem S-L.

Představení hodinek Polar Ignite 3: