Polib mě, nebo to udělá někdo jiný. Umělé rty ke smartphonu za jeden den zbořily internet

Troufáme si tvrdit, že takovéto příslušenství k mobilu jste ještě neviděli. Vynález čínského univerzitního studenta totiž zbořil dosavadní konvence. A to produktem, který můžeme volně označit jako „polibkovač“. Vložíte do něj smartphone a políbíte gumová ústa, která vše uloží do paměti. Následně můžete tento „polibek“ poslat dále do světa. A jak tento polibek přijmout? Jednoduše, budete potřebovat stejné „příslušenství“ nasazené na druhém telefonu, který může třeba na druhém konci světa.

V Číně se pro něj vžilo označení „Kissing Artifact for Long Distance Love“, a už samotná reklama dokazuje, že účel příslušenství je tak trochu „na hraně“. To však nemění nic na tom, že tato „umělá ústa“ v extrémně krátkém čase doslova zahltila čínskou sociální síť Weibo (220 milionů shlédnutí tohoto tématu).



Takto vypadá jeden z designů mobilního příslušenství s označením „Kissing Artifact for Long Distance Love“

Vzniklo dokonce i fórum s jakýmsi „náměstím polibků.“, na němž uživatelé sdílí své soukromé účty i fotografie s erotickým podtextem a popisem. No a pokud vás vás nemá kdo políbit, můžete si libovolný polibek stáhnout a nechat se „políbit“ od úplně cizí osoby. A to absolutně anonymně.

Inspirace televizním seriálem? Při pohledu na umělá ústa se možná i vám vybaví kultovní seriál The Big Bang Theory, kde se poprvé zrodil nápad na umělá ústa. Ukázku možností „Kissing Machine“ můžete vidět v tomto videoklipu. Čínský výtvor se tak zřejmě inspiroval televizní předlohou, jen místo počítačového příslušenství vsadil na spolupráci umělých úst se smartphonem.

Při políbení příslušenství zaznamenává intenzitu polibku, teplotu rtů a také zvuk políbení. Všechny tyto detaily se pak přenesou na druhé zařízení. A protože se kvůli nim bouřili i rodiče, kteří mají obavy o mravní vývoj dětí, musela adekvátně zakročit komunistická strana. Toto příslušenství k mobilu je sice už zakázáno, podle zdrojů z Číny jej však už od loňského prosince používá obrovská spousta uživatelů. Jenže díky nečekané vlně zájmu jsou obchody beznadějně vyprodané, a žádná nová „ústa“ už zřejmě vyrobena nebudou...

Ukázka „polibkovače“ v akci:

Zdroj: QQ