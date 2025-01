Policie v americkém Coloradu rozdává zdarma AirTagy. Chce tak bojovat proti krádežím automobilů

Policejní oddělení v coloradském městě Arvada přišlo se zajímavým nápadem, jak snížit počet ukradených vozidel. Místním obyvatelům začalo zdarma rozdávat sledovací zařízení Apple AirTag a konkurenční Tile trackery. První akce proběhla v pátek 19. ledna a policie během ní rozdala polovinu dostupných trackerů. Další kolo akce je naplánováno na duben.

Colorado se totiž v posledních letech potýká s výrazným nárůstem krádeží automobilů. V roce 2021 byl tento stát dokonce na prvním místě v počtu ukradených vozidel v USA. O dva roky později se sice situace mírně zlepšila a Colorado kleslo na čtvrté místo, ale problém stále přetrvává.

Princip je jednoduchý – majitel umístí malý sledovací čip někam do vozu a v případě krádeže může pomocí mobilní aplikace zjistit jeho přesnou polohu. Tu pak může sdílet s policií, která má díky tomu mnohem větší šanci auto rychle najít. Součástí programu je i nálepka na okno s varováním pro potenciální zloděje, že je vůz vybaven sledovacím zařízením.

Úspěch motivoval další města

„Krádeže aut mají na naši komunitu vážné dopady. Na individuální úrovni způsobují finanční potíže a připravují oběť o možnost dopravy,“ vysvětluje šéf policie v sousedním městě Lakewood Philip Smith. Jeho oddělení spustilo podobný program již dříve a výsledky jsou působivé – za prvních šest měsíců bylo odvráceno přes 1500 pokusů o krádež a jediné ukradené vozidlo se podařilo najít do 24 hodin.

Úspěch programu v Lakewoodu inspiroval i další coloradská města. V Denveru vznikla iniciativa DenverTrack, v rámci které mohou majitelé vozidel předem umožnit policii přístup ke GPS datům pro případ krádeže. Město Aurora ve spolupráci s Coloradskou agenturou pro prevenci krádeží aut zase chystá vlastní program Metro Track.

Apple AirTag

Apple AirTag, který stojí v USA 29 dolarů za kus nebo 99 dolarů za čtyři kusy, se od svého uvedení v roce 2021 stal oblíbeným nástrojem pro sledování různých předmětů. Díky síti sestávající ze stovek milionů iPhonů, které anonymně předávají polohu blízkých AirTagů, je možné lokalizovat ztracené nebo ukradené věci prakticky kdekoli.

Apple chystá na letošní rok novou verzi AirTagu. Ta by měla nabídnout trojnásobný dosah díky vylepšenému čipu pro ultraširokopásmovou komunikaci – zatímco současný model má dosah 10 až 30 metrů, nová verze by měla zvládnout komunikovat na vzdálenost 30 až 90 metrů.

Coloradská policie věří, že kombinace sledovacích zařízení a odstrašujících nálepek pomůže výrazně snížit počet krádeží aut. „Doufáme, že to bude fungovat jako odstrašující prostředek,“ říká jeden z místních obyvatel, kterému už dříve auto ukradli. „A pokud by se to přece jen stalo, je velmi dobré vědět, že své auto dostanu zpět.“

