Policisté dostali padáka. Místo pronásledování zloděje chytali na smartphonu Pokémony

Hraní her na mobilu může být skvělý odpočinek, ale někdy může přinést i velké problémy. Své o tom dnes ví dvojice policistů z Los Angeles, kteří kvůli tomu přišli o práci a dokonce skončili před soudem. Případ se stal už v roce 2017, ale až nyní došel k soudu, kde o něm byly zveřejněny patřičné dokumenty, proto se stal medializovaným až nyní.

Situace se odehrála v dubnu 2017, kdy dvojice policistů Eric Mitchell a Louis Lozano měli běžný pracovní den. Chodili na obchůzky a vykonávali rutinní práci. Rozhodli se ji tedy zpestřit chytáním Pokémonů v rámci populární hry Pokémon Go, která využívá smartphone k chytání těchto příšerek v rozšířené realitě.

To by v běžném případě asi nikomu tolik nevadilo, nebo by se o tom minimálně nikdo nedozvěděl, kdyby zrovna v jejich okolí nebyla nahlášena loupež v obchodním domě. Zatímco jiní policisté opustili svá pracoviště, aby se případu mohli věnovat, tato dvojice, která měla k loupeži nejblíže, se ale rozhodla hlášení z dispečinku ignorovat a odjela pryč.

Snorlaxi, volím si tebe!

Při následném vyšetřování se však ze záznamů z automobilu posádky ukázalo, že hned po odjezdu z blízkosti místa činu se opět raději věnovali dál své zábavě. V záznamech je dokonce slyšet, jak jeden z dvojice po chvíli prohlásil, že v nedaleké ulici se objevil vzácný Pokémon - Snorlax. Místo chycení zloděje tak raději policisté na záznamech rozvíjeli strategii, jak tuto příšerku chytit. Po cestě k němu navíc živě debatovali o dalších Pokémonech, které se v okolí objevili a které chtějí chytit.

Výsledkem této tragikomické historiky bylo, že policisté nakonec s velkou slávou vzácného Snorlaxe opravdu dopadli, což může pro ty, kteří hru někdy hráli zní působivě. Zločince, ale kvůli tomu nedopadli, za což byli vyhozeni od policejního sboru a skončili u soudu. Ten prohráli hlavně díky tomu, že se celou situaci ještě snažili zlehčovat. Závěrem jen můžeme doufat, že podobný přístup k výkonu služby nemají například i místní strážníci.

