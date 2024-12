Polovina Čechů neodloží mobil ani Štědrý den, výjimkou je pouze slavnostní večeře

Ani na Štědrý den telefon Češi neodkládají, ovšem s výjimkou slavnostní večeře. U štědrovečerní tabule jej po ruce nemá 65 % Čechů, dalších 13 % jej používá pouze pro fotografování. Část mladší generace do 24 let dokonce dokáže mobil i zcela odložit a dopřát si tzv. digitální půst. Vyplývá to z průzkumu softwarové společnosti ESET.

Češi své mobily prostě milují. 53 % je využívá na Štědrý den stejném režimu jako kdykoli jindy. Vloni tak činilo jen 49 % lidí. Pětina Čechů používá technologie aktivně dokonce více, a to buď ke sledování filmů nebo ke komunikaci s blízkými. Jen desetina z nás používá chytrá zařízení méně. 5 % respondentů uvádí, že si dopřává digitální půst.

Polovina rodičů zavádí pravidla pro děti

Počet lidí, kteří si technologie odříkají, ale klesl. V roce 2022 si půst dopřála desetina lidí. Podle dat si digitální půst dopřávají nejčastěji lidé žijící takzvaně single. Důvodů může být více. Jedním z nich může být zahlcení sítí fotkami rodin a párů v době svátků, které mohou vytvářet velký tlak. Zároveň velmi málo mladých lidí používá technologie častěji ke komunikaci s blízkými, mají je spíše na konzumaci zábavného obsahu.



Přibývá rodičů, kteří svým dětem nějakým způsobem omezují čas strávený s mobilem

U slavnostní tabule telefony nemívá 65 % Čechů. Dalších 13 % lidí uvedlo, že telefon u jídla mají, ale jen pro účely fotografování. Tuto možnost uváděly zejména rodiny s dětmi. Část lidí má telefon po ruce s vypnutými upozorněními pro případ nouze (16 %) a jen minimum lidí jej aktivně používá i u večeře (6 %).

Necelá polovina rodičů (43 %) nijak neomezuje kolik času děti tráví během Štědrého dne s technologiemi. Experti oceňují, že počet rodin, které nemají žádná pravidla, klesá (v roce 2023 takto odpovědělo 56 % respondentů). Čtvrtina omezuje obrazovky jejich mobilních zařízení s výjimkou pohádek a pětina je omezuje i v běžné dny, takže se digitální pravidla výrazně nemění.