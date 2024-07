Polovina z nás sdílí heslo k telefonu s životním partnerem. Čtení SMS a sledování polohy je ale tabu

Smartphony v dnešní době obsahují soukromá, často až intimní data, a tak je otázkou, zda jsme ochotní tato data sdílet i se svými nejbližšími, např. s partnerem nebo manželkou. Průzkum ukázal, že to jako samozřejmé bere 51 procent dotázaných. Na jednu stranu je to slušná hodnota, na stranu druhou je tu ale polovina uživatelů, které se o přístup ke svému telefonu nechce dělit...



Vzájemný přístup k telefonům (tj. předání hesel) je běžnou záležitostí pro nadpoloviční počet dotázaných. Daleko méně ochotní jsme při vzájemné registraci otisků prstů

Nejen soukromá textová komunikace, ale i fotografie – to je zřejmě to nejdůležitější, co máme ve smartphonech uloženo. Průzkum americké New York University ukázal, že vzájemné sdílení hesel svých smartphonů (PIN kód, heslo nebo znak) je běžnou záležitostí (jen) pro 51 % dotázaných. Při sloučení více průzkumů vyšlo najevo, že je pro 59 % dotázaných sdílení PIN kódu či hesla k telefonu běžnou záležitostí, 57 % uživatelů to vidí jako věc, která může pomoci vzájemnému vztahu a důvěře.

To, že by si vaše drahá polovička na vašem vlastním telefonu registrovala otisk prstu (a měla tak přístup např. k vašemu bankovnictví) už však není tak častým jevem. 49 % dotázaných to sice vidí pozitivně, aktivně si však své otisky do telefonů vzájemně nastaví jen 39 procent dotázaných uživatelů. Tím však naše tolerance vzájemného sdílení dat ze smartphonů prakticky končí.

Procházení historie zpráv v telefonu partnerem či partnerkou je sice relativně běžné (uvádí až 46 % dotázaných), ale 89 % z nich to vidí jako záležitost, která může vztahu hodně ublížit. To stejné si myslí 74 % dotázaných o sledování GPS polohy svého partnera, i přesto, že o sledování ví, a sám jej schválil.

Komplexní hesla, která byste neměli sdílet

Bezpečnostní experti doporučují, abychom (nejen u telefonů) používali komplexní hesla a s nikým je nesdíleli. Tato tvrzení však naráží na reálný svět, v němž je polovina uživatelů ochotná sdílet své heslo s životním partnerem. Podle autorů studie by se do smartphonů měly dostat funkce, které umožní nastavit komplexní oprávnění pro partnery, které by umožnily přístup jen k některým službám a aplikacím, aniž by to vrhalo stín podezření na jakoukoliv stranu.

Jako srovnání je dáván přístup k počítači. V dávných dobách byl v domácnostech maximálně jeden, a každý k němu měl své vlastní přihlašovací údaje, protože používal jiné aplikace, vytvářel vlastní dokumenty a používal jiné funkce. U smartphonů přetrvává návaznost na jednoho uživatele. Tu sice u řady telefonů řeší víceuživatelský režim, jenže jeho aktivace to mezi řádky naznačuje, že má hlavní uživatelský profil co skrývat...

A jak je to u mě? Manželka zná heslo k mému telefonu, a platí to i opačným směrem. Otisk prstu ani jeden z nás v telefonu toho druhého nastavený nemá.

A jak je to u vás? Sdílíte přístup ke svému telefonu s partnerkou či manželkou, nebo je pro vás telefon určitou hranicí soukromí, kterou jen tak nepřekročíte. Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.

Zdroj: NewScientist