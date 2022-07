Polovinu světové produkce telefonů mají na svědomí „anonymní“ výrobci. Dost možná máte mobil právě od nich

Kdepak Apple nebo Xiaomi a dost možná ani Samsung. Tohle nejsou reálně největší výrobci telefonů. Pokud položíme důraz na slovo výrobci – to znamená firmy, kterým reálně telefony sjíždí z výrobních linek – bude žebříček těch největších zcela jiný. Svět mobilů už dávno ovládají takzvaní CEM (Contract Electronics Manufacturers), tedy smluvní výrobci elektroniky.



Aktuální žebříčky největších výrobců. Kategorie EMS je tzv. montovna, kdy firma vyrábí telefon přesně podle dokumentace zadavatele. ODM výrobce si naproti tomu navrhuje i vyrábí telefony sám a jiné subjekty je zařazují do svého portfolia pod vlastní značkou | Zdroj: Strategy Analytics

Právě tento obchodní model – tedy že si „zavedená“ značka zadá výrobu u méně známé firmy, je čím dál častější. Podle výzkumné společnosti Strategy Analytics se tímto způsobem vyrobí více než polovina světové produkce mobilu. Výhodné je to pro obě strany – známí výrobci si telefon obvykle navrhnou, potom jej prodávají a starají se o marketing, zatímco méně věhlasné společnosti, které by jinak do marketingu své značky musely investovat obrovské peníze, telefon na základě dodaných návrhů vyrobí a zkompletují.

Tchajwanci předběhli Samsung

Trend v outsourcování výroby je na vzestupu od doby covidu, kdy velké společnosti musely optimalizovat produkci kvůli snížené poptávce a leckdy to vedlo i k uzavření některých výrobních závodů. Najmout si na výrobu externí fabriku bylo následně jednodušší, než otevírat vlastní továrny. Některé značky, typicky Apple, používají externí výrobu odjakživa. Naproti tomu jiné firmy (například Samsung) si velkou část portfolia smartphonů vyrábí kompletně samy.

Největším „skutečným“ výrobcem mobilů je podle Strategy Analytics tchajwanský konglomerát Hon Hai, který zahrnuje firmy Foxconn (jeden z výrobců iPhonů) a FIH Mobile (tato divize stojí například za výrobou telefonů Nokia). Největším zadavatelem výroby je potom podle očekávání dlouhodobě Apple. Velký růst zaznamenává outsourcovaná výroba aktuálně v Indii, kde je poptávka po lokálních značkách a i některé světoví výrobci (Realme, Oppo, Xiaomi) zde nechávají vyrábět levnější smartphony na míru indickému trhu.