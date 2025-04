Toto je 10 položek v nastavení iPhonu, které byste měli nechat vypnuté

Polohové služby mohou být užitečné, ale současně představují riziko pro soukromí a výdrž baterie. Mnoho aplikací sleduje polohu i tehdy, když je zrovna nepoužíváte. To znamená, že mohou sbírat údaje o tom, kde se pohybujete, a tyto informace využívat například pro cílenou reklamu. Proto je dobré pravidelně kontrolovat, které aplikace mají přístup k vaší poloze, a omezit jej pouze na ty, u kterých je to opravdu nutné – například navigace nebo počasí.

Toto nastavení umožňuje Applu sbírat anonymizovaná data o tom, jak používáte vyhledávání na svém zařízení. I když to může pomoci Applu zlepšovat funkčnost vyhledávání, znamená to také, že jsou některé informace o vašich dotazech a zvyklostech odesílány na jeho servery. Pokud je pro vás soukromí důležité, je lepší tuto funkci vypnout, protože nikdy nemáte stoprocentní kontrolu nad tím, jak jsou vaše data zpracovávána a využívána.

Mnoho aplikací se snaží sledovat aktivity uživatele, aby mohly zobrazovat personalizované reklamy. Sledování znamená, že sbírají údaje o tom, co si prohlížíte, co nakupujete a jak používáte svůj telefon. Pokud nechcete, aby vás aplikace sledovaly a vytvářely o vás podrobný profil, je nejlepší tuto možnost vypnout. Tím výrazně omezíte množství sdílených osobních dat a snížíte riziko jejich zneužití.

Funkce Sdíleno s vámi v iOS automaticky zobrazuje obsah, který vám někdo poslal přes Zprávy, v jiných aplikacích, jako jsou Fotky, Safari, Hudba nebo Kalendář. To může být pohodlné, protože se nemusíte starat o ruční ukládání odkazů, obrázků nebo událostí. Na druhou stranu to však znamená, že určité soubory nebo informace mohou být sdíleny mezi aplikacemi bez vašeho souhlasu. Chcete-li mít větší kontrolu nad tím, co se kde zobrazuje, doporučujeme tuto funkci vypnout.

Personalizovaná reklama umožňuje Applu zobrazovat reklamy na základě vašeho chování, polohy a používání aplikací. To znamená, že Apple sleduje, jaké aplikace používáte, které stránky navštěvujete nebo jaké nákupy provádíte, aby vám zobrazoval co nejrelevantnější reklamy. I když Apple tvrdí, že tato data nejsou spojena s vaší identitou, stále jde o sledování vašeho chování. Vypnutím této funkce zabráníte tomu, aby Apple využíval vaše osobní údaje pro reklamní účely.

Zakažte probuzení zvednutím

Funkce Probudit zvednutím automaticky rozsvítí obrazovku iPhonu pokaždé, když jej zvednete. To může být užitečné, pokud často kontrolujete mobil, ale zároveň to znamená, že se displej neustále zapíná i v situacích, kdy to nepotřebujete – například při nošení telefonu v kapse, kabelce nebo při náhodném pohybu. To může rychleji vybíjet baterii.

Vypnutí této funkce pomáhá šetřit baterii a zároveň snižuje riziko nechtěného zapnutí telefonu. Pokud chcete iPhone probudit, stačí jednoduše klepnout na displej nebo stisknout tlačítko napájení. Tím získáte větší kontrolu nad tím, kdy se obrazovka zapne, a prodloužíte výdrž baterie, protože se displej nebude zbytečně aktivovat při každém pohybu telefonu.

Kde to najdete: Nastavení – Zobrazení a jas – Probudit zvednutím – zakázat



