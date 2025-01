Toto je 10 položek v nastavení Androidu, které byste měli nechat vypnuté

Telefony s Androidem jsou přeplněné funkcemi, ne každá z nich však musí být nutně aktivní. Třeba proto, aby se vám s telefonem lépe pracovalo, abyste omezili sledování zbytečných videí a lákavých reklam, nebo kvůli baterii. Toto je deset funkcí Androidu, které jsou často zbytečně zapnuté, a které stojí za to vypnout nebo deaktivovat. Automatické aktualizace aplikací Když máte automatické aktualizace zapnuté, nemáte kontrolu nad tím, jak se aplikace na pozadí průběžně aktualizují. Automatika sice na papíře vypadá velmi dobře, jenže aktualizované aplikace mohou mezi verzemi často měnit vzhled i odebírat funkce, což je z pohledu uživatele samozřejmě nepříjemné. Ovšem ani automatika není všemocná, a i když máte tuto funkci aktivní, stačí, když se občas podíváte na aplikace na Google Play, a zjistíte, že na update čeká více než 30 aplikací. To už je rovnou můžete aktualizovat ručně, a jen ty, které používáte.

Když si nevypnete automatické updaty, často vás překvapí v době, kdy to nejméně čekáte (např. v zahraničí na hodně „průměrné“ hotelové Wi-Fi) Nastavení aktualizací aplikací provedete přes aplikaci Google Play po kliknutí na svůj portrét v pravém horním rohu. Zvolte Nastavení – Nastavení sítě – Automatické aktualizace aplikací. Zde vyberte položku Neaktualizovat aplikace automaticky. Aplikace budete moci aktualizovat ručně přes nabídku Správa aplikací a zařízení, a aktualizujete jen ty, u nichž je update opravdu nutný, např. se bez něj aplikace vůbec nespustí. Navíc eliminujete ty situace, když jste v roamingu na hotelové Wi-Fi, která nepatří mezi nejrychlejší, když se telefon najednou rozhodne aktualizovat všechny vaše aplikace (tedy i systémové aplikace nebo ty, které používáte zřídka). A to zrovna v době, když si chcete stáhnout jednu jedinou aplikaci, kterou zrovna teď potřebujete. Jenže ta je v seznamu stahování zařazená až na úplný konec. Vypněte automatické aktualizace a updatujte ručně až tehdy, kdy je to skutečně potřeba.

Automatické přehrávání videí v Google Play Google prakticky neustále vylepšuje obchod Google Play, a jednou z nedávných novinek je to, že se u vyhledaných aplikací a her automaticky spouštějí úvodní videa nebo upoutávky. Jenže, stačí mít hlasitost médií na vyšší úrovni, a tato videa (o která často ani nemáte zájem), vás začnou velmi rychle otravovat. Pokud máte zájem o jejich sledování, můžete si je přece kdykoliv pustit sami.

Je zbytečné a akorát ruší. Vypněte si automatické přehrávání videí v Google Play Pokud jste od předchozího kroku zůstali v aplikaci Google Play, opět zvolte svůj portrét a přejděte do Nastavení – Nastavení sítě – Přehrávat videa automaticky. A zde zvolte Nepřehrávat videa automaticky.

Zabraňte přeplnění domovské obrazovky Vždy když instalujete novou aplikaci, její ikona se vám automaticky vloží na domovskou obrazovku, aniž byste to sami chtěli. Pokud stahujete velké množství aplikací, plochy se vám velmi rychle začnou plnil zcela zbytečnými ikonami aplikací, které musíte ručně odebrat. Anebo můžete toto generování zástupců nových aplikací úplně zakázat.

Vypnutí automatického přidávání ikon nových aplikací na plochu Androidu Podržte prst na volném místě na ploše, přejděte do nastavení vašeho launcheru a hledejte funkcí pro automatické přidání nových aplikací na domovskou obrazovku, kterou deaktivujte. [---] Omezte využití dat na pozadí Když mají aplikace možnost, prakticky neustále komunikují na pozadí. Pokud však máte v telefonu aplikace, které spustíte jen jednou za čas, je jejich fungování na pozadí zcela zbytečné. Aplikace vám jen ukrajují baterii a využívají třeba i cenná mobilní data. Není tedy vůbec od věci toto chování aplikacím omezit.

Omezení využití dat na pozadí u vybraných aplikací Největší žrouty mobilních dat zjistíte přes Nastavení – Připojení – Využití dat. Pokud u aplikací z tohoto žebříčku víte, že je prakticky vůbec nepoužíváte, jedná se o data, která byla přenesena na pozadí. Pokračujte přes Nastavení – Aplikace, kde si danou aplikaci vyhledejte a přes tlačítko Mobilní data deaktivujte funkci Povolit využití dat na pozadí. Aplikace však o data nepřijde, místo „zbytečné“ aktualizace dat na pozadí dojde k aktualizaci dat hned při jejím spuštění.

Stále připojeno k mobilním datům Víte, že když jste připojení k Wi-Fi, má telefon v záloze připravená mobilní data, co kdyby náhodou? Navíc u smartphonů existují i režimy, které v případě slabé Wi-Fi přepnou na mobilní data. Problém je to však na okrajích sítí, kdy telefon na data přepíná zbytečně a Wi-Fi zase opětovně nezapne. Navíc, s ohledem na úsporu baterie, se může hodit i to, aby byla mobilní data při připojení k Wi-Fi síti skutečně dočasně deaktivovaná. Protože telefon je v tu chvíli nepotřebuje.

Vypnutí vždy aktivních mobilních dat (při připojené Wi-Fi) ve vývojářské nabídce a inteligentní Wi-Fi u Samsungů, která umožňuje přepnout z Wi-Fi na mobilní data Často však nepochodíte jinak než tak, že musíte funkci vypnout přes vývojářské menu. To znamená, že musíte nejdříve do nastavení k detailům systému. Poklepejte pětkrát na položku Číslo sestavení, zadejte zámek displeje, a poté se vraťte a v menu vyhledejte nabídku Pro vývojáře nebo Vývojářské možnosti. Hledejte funkci Mobilní data jsou vždy aktivní, kterou vypněte. Žádné další položky v této nabídce pro jistotu nezapínejte ani nevypínejte.

Upravte chování notifikací na lockscreenu Telefon máte uzamknutý z velmi dobrého důvodu, a proto je třeba zamyslet se nad tím, zda chcete na zamykací obrazovce zobrazovat soukromé notifikace v plném znění i před odemknutím telefonu. V základu se zobrazují všechny notifikace, ovšem, pokud vezme někdo váš Android do ruky, může si přečíst to, co pro jeho oči nebylo určeno. Stojí tedy za to, abyste si plné znění notifikací na lockscreenu schovali.

Nastavení viditelnosti obsahu v oznámeních na zamykací obrazovce Učiníte tak přes Nastavení – Oznámení – Oznámení na Zamykací obrazovce, kde hledejte položku Skrýt obsah nebo Citlivá oznámení. Budete vědět, ze které aplikace oznámení pochází, obsah se ale objeví až po odemknutí telefonu.

Zvuky nebo vibrace u oznámení Zvuky notifikací dokáží být hodně otravné, což platí i o vibracích. Většinou jsou zvuky i vibrace aktivní současně, abyste o nich opravdu věděli. V praxi to však spíše otravuje, a podle nás je vhodnější zvolit, buď jednu nebo druhou variantou.

Deaktivace vibrací u notifikací Pokud nechcete notifikace slyšet, stačí v telefonu aktivovat vibrační režim. Pokud vám naopak neustále výrazné vibrace lezou krkem, vypněte je, a zůstaňte u zvukových upozornění. Učiníte tak přes Nastavení – Zvuky a vibrace – Intenzita vibrací, popř. přes Nastavení – Zvuk a vibrace – Vibrace a hmatová odezva a stáhněte si dolů Vibraci při oznámení.

Nepřetržité skenování Bluetooth a Wi-Fi I přesto, že si v Androidu vypnete Wi-Fi a Bluetooth, neznamená to, že jsou obě komunikační technologie v tu ráno deaktivované. Pro úsporu energie a opravdové vypnutí těchto funkcí musíte hlouběji do nastavení telefonu.

Vypnutím Bluetooth a Wi-Fi to nekončí, musíte to stejné udělat i v nabídce služeb pro zjišťování polohy Konkrétně je třeba zamířit do Nastavení – Umístění – Služby pro zjišťování polohy. V sekci Zvýšit přesnost deaktivujte položky Vyhledávání přes Wi-Fi a Vyhledávání Bluetooth.

Vypněte personalizované reklamy Google žije z reklam, a k tomu, abyste na ně kliknuli „zneužívá“ vaše zájmy. Když zobrazí reklamu na něco, co má spojení s vašimi zájmy a koníčky, je větší pravděpodobnost, že na reklamu klinete. Pokud se už nechcete nechat dát takto snadno zmanipulovat, doporučíme vypnutí personalizovaných reklam. Reklamy se sice budou stále zobrazovat, ale nebudou vám šity na míru, takže je můžete s čistým svědomím vypustit z hlavy.

Vypnutí personalizovaných reklam Přejděte v telefonu do Nastavení – Google. Zvolte svůj portrét a pokračujte tlačítkem Spravovat účet Google. Posunem do stran přejděte na kartu Data a ochrana soukromí a rolujte dolů až na funkci Moje centrum reklam. Po otevřené obrazovky zvolte u položky Personalizované reklamy položku Vypnuto. Všimněte si, že tento postup je relativně dost složitý, navíc po cestě potkáte spoustu rušivých prvků. Google evidentně nechce, abyste si vypnuli personalizované reklamy (klasické mají menší šanci na to, abyste na ně kliknuli), a tak se vás podprahově snaží odradit.