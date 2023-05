Popularita iPhonů nesvědčí konkurenci. Na iOS přechází nejvíc uživatelů Androidu za posledních 5 let

iOS nemá až tak loajální uživatele, jak jsme si mysleli. Teoreticky zvažuje změnu platformy třetina z nich, jenže, když přijde na lámání chleba, většina zůstává věrná iPhonu. Právě to naznačuje analýza firma CIRP, která dlouhodobě měří, jaké telefony měli uživatelé nových iPhonů před jejich pořízením. Navenek tedy někteří uživatelé iPhonů uvažují o změně, kterou však nakonec nedotáhnou do konce, a zůstanou u toho, co moc dobře znají.

Asi není překvapením, že většina stávajících uživatelů iPhonů dříve používala právě iPhone. Podle analýzy to platí o 83 procentech všech stávajících uživatelů. Mnohem závažnější je však exodus uživatelů Androidu, kteří se přesouvají na iOS. Podle analýzy přešlo 15 % nových uživatelů iPhonů právě z Androidu, a to jsou nejvyšší hodnoty za posledních pět let.



Z Androidu na iOS se stěhuje největší procento uživatelů za posledních pět let (Zdroj: CIRP via 9to5mac)

Ještě větší příliv „nováčků“ zažila platforma iOS v roce 2016, a to přesně 21 %. Abychom dali věci do kontextu, ve zmíněném roce se na trhu nabízela např. první generace Google Pixel, Samsung Galaxy S7, OnePlus 3T, LG V20, Moto Z nebo HTC 10. Místo toho ale dřívější uživatele Androidů ve velké míře učaroval iPhone 7 či iPhone SE první generace.

Cesta tam a zase zpátky

Apple a Google se dlouhodobě přetahují o své uživatele, a nabízí jim k tomu i konkrétní nástroje. Apple byl aktivní zejména v roce 2017, kdy přišel s kampaní „Switch to iPhone“, od té doby však nemá žádné další kampaně zapotřebí. Americká značka na Google Play nabízí svou vlastní aplikaci pro Přechod na iOS, která má spoustu negativních recenzí. Minimálně u těch posledních však uživatelé potvrzují, že přechod mezi platformami včetně přenosu uživatelských dat proběhl bez problémů.

Google má na druhé straně na App Storu svou vlastní aplikaci, která má usnadnit přechod z platformy iOS na Android. Jenže, tím to nekončí. Google ví, že v oblasti přechodů tahá za kratší konec, a tak se dlouhodobě srovnává či dokonce vymezuje vůči mobilnímu systému od Applu. A to přímým porovnání toho, co Android umí a iOS zase ne, nebo neustálým upozorňováním Applu na služby RCS, které Apple dlouhodobě ignoruje. Googlu však pomáhá i jihokorejský Samsung, který se do Applu strefuje s železnou pravidelností. Naposledy nabádal uživatele iPhonů, ať přeskočí plot, kde je svět v absolutním pořádku.

Reklama Samsungu nabádá uživatele iphonů k „přeskočení plotu“:

Přechod z jedné platformy na druhou má své výhody i nevýhody. Přešli jste vy sami z Androidu na iOS či naopak? Jaké v tom spatřujete výhody a nevýhody? Pokud byste mohli, udělali byste něco jinak? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

Zdroj: CIRP