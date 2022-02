Populární hře Wordle hrozí zpoplatnění. Tip, jak si ji uložit do iPhonu a hrát zdarma dlouhých 7 let

Pokud jste se ještě tváří v tvář nepotkali s populární webovou hrou Wordle, je stále čas to napravit. Jedná se o jednoduchou hříčku v prohlížeči, ve které můžete jednou za 24 hodin hádat slovo dne na pět písmen. Pro jeho uhádnutí máte šest možností, pokud si tipnete správné písmeno na správné pozici, podbarví se zeleně, pokud tipnete správné písmeno ale na špatném místě, podbarví se žlutě.

Hra je velmi jednoduchá, ale jedná se o celosvětový fenomén, který v posledním týdnu raketově vystoupal na popularitě. Ještě v říjnu měly oficiální stránky hry 90 návštěvníků, v polovině ledna vystoupaly denní počtu hráčů na 300 tisíc. A dnes už Wordle po celém světě hrají miliony uživatelů. O popularitě hry hovoří už jen fakt, že ji od původního tvůrce odkoupily noviny The New York Times, a to blíže nespecifikovanou sedmicifernou částku (v dolarech)!

V souvislosti s novým majitelem se hráči bojí, že se hra brzy zpoplatní nebo zaplní reklamami. Tomu však můžete předejít tím, že si hru uložíte do mobilu. Zajistíte si tak offlinové hraní hry až na sedm dalších let! Stačí k tomu jen uložení kompletní webové stránky do počítače, či do smartphonu s iOS. V případě Androidu zatím offline uložení hry nefunguje.

Co když neholdujete angličtině? Nechcete se lopotit s anglickými slovíčky? Vyzkoušejte si místo toho českou variaci Hádej slova, která má kvůli písmenům s diakritikou ještě větší obtížnost než originál. Existuje také Wordle.cz, které s diakritikou nepracuje.

U iOS je třeba otevřít prohlížeč Safari, načíst stránku hry. Následně je třeba kliknout na tlačítko Sdílet (u iPhonu je ve spodní části displeje, u iPadů v pravém horním rohu), následně vyberte podnabídku Možnosti - Web Archive a následně potvrďte umístění souboru s kompletní webovou stránkou. Alternativně můžete webovou stránku uložit na iCloud a hrát ji na všech svých zařízeních.

U Androidů zatím obdobný přístup nefunguje. Vyzkoušeli jsme Google Chrome, Microsoft Edge i prohlížeč Samsung Internet, a vždy bez úspěchu. Webová stránka se ukládá necelá a bez javascriptů. Na desktopu je situace nejjednodušší, stačí v libovolném prohlížeči uložit kompletní webovou stránku a následně ji můžete lokálně načíst a hrát tak, jak jste zvyklí. Pokud se tedy s původní hrou něco stane (např. zmizí za paywall), budete mít uloženou svou vlastní kopii, ve které jsou předchystaná slova údajně až na sedm let dopředu...

Via Cult of Mac