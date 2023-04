Porovnání kvality českých mobilních sítí. O2 má nejrychlejší stahování v 5G, T-Mobile zase nejlepší upload

Analytická společnost Opensignal publikovala výsledky své analýzy, která mapuje kvalitu českých mobilních sítí. Testování trvalo 90 dní v termínu od 1. listopadu 2022 do 29. ledna 2023, a nově publikované výsledky jsou zpětně vztaženy k únoru letošního roku. Zdrojem dat byla mobilní aplikace Opensignal, která slouží na Androidu a iOS k průběžnému testování rychlosti a kvality mobilních sítí. Jak tedy srovnání českých sítí dopadlo?

Absolutním vítězem se stal operátor T-Mobile, který získal vítězství ve třech kategoriích. Operátor O2 si zajistil nejvyšší ocenění za rychlost 5G sítí ve spojitosti s kvalitou videovolání. Vodafone zmiňovanou dvojici operátorů jen dorovnal, samostatné prvenství si nepřipsal v žádné kategorii.



Jaká je v Česku kvalita mobilních sítí? Podle firmy Opensignal zvítězil T-Mobile, který dominoval ve třech měřených kategoriích, O2 pak ve dvou. U zbytku se tato dvojice operátorů (někdy i s Vodafonem) podělila o prvenství (© Opensignal Limited)

Jednotlivé dílčí testy se týkaly hned několika kategorií. V testování kvality streamovaného videa v rozlišení Full HD a UHD dopadl nejlépe T-Mobile, jenže náskok nad ostatními nebyl nijak velký, a proto se prvenství neudělovalo. Stejná situace platila i při hraní multiplayer her v reálném čase na českých datových sítích. Náskok T-Mobilu byl téměř zanedbatelný, a to bez ohledu na to, zda sedo srovnání započítaly i 5G sítě či nikoliv.

Kvalita hraní realtime her je na českých sítích slušná, mohlo by to však být ještě lepší (© Opensignal Limited)

Technologickou kvalitu hlasových služeb mají všichni tři operátoři absolutně vyrovnanou, jenže zisk 80 bodů ze sta naznačuje, že i přesto je co zlepšovat. A to ve všech typech sítí.

Rychlost stahování v českých sítích byla nejvyšší u O2 a T-Mobile... (© Opensignal Limited)

V maximální rychlosti stahování (mimo 5G sítě) výrazně dominuje T-Mobile, u něhož byla typická každodenní rychlost stahování 38,6 Mb/s. Pokud ale do srovnání zahrneme 5G sítě, dostala se u O2 rychlost až na 113,8 Mbps. Oproti T-Mobilu je to náskok o 17 Mbps, oproti Vodafonu je však reálná rychlost 5G sítě téměř dvojnásobná (60,6 Mbps)!



...u downloadu v 5G sítích se ukázala převaha operátora O2 (© Opensignal Limited)

Upload v mobilních sítích (mimo 5G) nepoznal svého jednoznačného vítěze, ovšem v 5G sítích v této statistice jasně dominuje T-Mobile (43,6 Mbps), O2 zůstává na druhém místě (28,9 Mbps), Vodafone pak v těsném závěsu. Hlasové služby čistě v 5G sítích mají u všech operátorů stejnou kvalitu, O2 má pár bodů navíc oproti konkurenci u streamovaného videa, při hraní her zase Vodafone mírně ztrácí.



V uploadu přes 5G sítě v Česku dominuje T-Mobile (© Opensignal Limited)

V dostupnosti mobilního signálu (3G nebo lepší technologie) je nepatrně vepředu T-Mobile. Při započtení statistické chyby však výsledky všech operátorů vycházejí procentuálně velmi podobně, a to přes 90 procent času, kdy bylo testování prováděno. Ve zbytku času padala kvalita mobilního připojení na EDGE, popř. síť nebyla dostupná. V praxi je to s ohledem na datovou náročnost telefonu „skoro“ to stejné.



Dostupnost mobilního signálu v kvalitě 3G a vyšší byla u všech přes 90 % testovacího času, dostupnost 5G je na našem území zatím dost „velká bída“. Stačí překročit hranici s Polskem na Severní Moravě, a už v první vesnici s pár stovkami obyvatel, kde „lišky dávají dobrou noc“, na vás v liště vykoukne 5G síť. To by se v Česku stát nemohlo (© Opensignal Limited)

V dostupnosti 5G sítí nepatrně dominuje Vodafone, ale díky širokým intervalům nelze jeho vítězství jednoznačně prokázat. Velmi důležitou metrikou je i měření konzistence sítě, které bere v potaz rychlosti downloadu a uploadu, latenci, ztrátu packetů a problémy s připojením. S nepatrným náskokem v této kategorii zvítězil T-Mobile. I to mu v poslední analýze Opensignal pomohlo k celkovému vítězství na českém trhu.