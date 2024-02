Porovnejte si telefony podle nejdelší výdrže baterie. Vodítkem mohou být vylepšené testy ViserMark

Francouzská společnost ViserMark pravidelně zveřejňuje standardizované testy baterií telefonů, v nichž běží Android a iOS. Firma však do hodnotících testů čerstvě přidává simulace používání telefonu z reálného světa, což konečně vede k výraznému zpřesnění naměřených výsledků. Testuje se spotřeba při používání sociálních sítí, odchozího hovoru, napsání SMS a MMS zprávy, hraní her, downloadu a uploadu souborů, používání foťáku, YouTube, E-mailu, při používání multimediálního přehrávače a při brouzdání na webu.



Deset telefonů s nejvyšším hodnocením baterie v automatizovaných testech ViserMark

Výkon baterie, využití energie, energetická efektivita a spotřeba jednotlivými akcemi a úkony dává dohromady souhrnné hodnocení, které umožní srovnání výdrže smartphonů. Hlavním kritériem je výsledné skóre ze sta možných bodů. A to vychází z jednotlivých dílčích testů, které hodnotí výdrž baterie na jedno nabití a automatizovaně se měří i dobíjecí čas baterie z nuly na sto. Z těchto údajů se pak vypočítává efektivita baterie a její roční spotřeba energie. Všechny testy probíhají při aktivním připojení telefonů k mobilní síti.



Takto vypadá výsledek standardizovaných testů Samsungu Galaxy S23 FE

ViserMark začátkem února přidal do katalogu hodnocení dvou smartphonů. Galaxy S23 FE získal podprůměrných 36 bodů ze sta, Redmi 13C je na tom se 45 body podstatně lépe. Nejvyšší místo v žebříčku otestovaných smartphonů (z let 2021 - 2024) aktuálně zabírá iPhone 13 Pro Max, a to se ziskem 72 bodů. Nejnižší hodnocení je aktuálně 32 bodů v podání Motoroly Moto E40. V únoru má firma v plánu otestovat řadu Galaxy S24 od Samsungu, a později ukáže své testovací metody na barcelonském veletrhu MWC.

Automatizované testování výdrže baterie:

ViserMark byl navíc EU vybrán pro účely budoucího povinného značení smartphonů energetickými štítky. To bude v EU platit od 20. června příštího roku.

Zdroj: ViserMark