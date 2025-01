Posedlost odolností. Proč mobilní výrobci dávají telefony do myčky nebo na nich krájí zeleninu

Zvýšená odolnost byla pro výrobce jedním z hlavních lákadel už před řadou let. V poslední době však u topmodelů spíše stagnovala – výrobci se dostali na úroveň IP68 (u skládacích telefonů na IPx8) a to jim mnohdy stačilo. Už od začátku nového roku to však vypadá, že výrobci chtějí mít na trhu ještě odolnější telefony a nebojí se to předvést v praxi. Třeba tím, že nechají telefon přejet autem nebo jej rovnou vloží místo špinavého nádobí do myčky. Přesně tak začíná globální éra telefonů s odolností IP69.



Honor Magic 7 Pro v myčce na nádobí

IP69 se už koncem loňského roku objevilo u čínských topmodelů a v prvních měsících letošního roku se dostane i do globálních verzí smartphonů. IP68 se typicky týká odolnosti vůči vniknutí drobných prachových částic a nečistot a také krátkodobé odolnosti proti vodě (zpravidla 30 minut v hloubce až 1,5 m pod vodní hladinou, nebo dle specifikací výrobce). Nově se k tomu přidává i odolnost vůči extrémnímu tlaku, teplotám a páře.

Honor, OnePlus, Oppo a ti další

Příkladem může být prezentace Honoru, který u modelu Magic7 Pro ukázal, že telefon zvládne i mytí v myčce s běžným programem. U Magic7 Lite zase výrobce použil „nerozbitný“ displej potažený vrstvou temperovaného skla. Na důkaz jeho odolnosti na něm byl krájený banán. Stejný telefon pak přejelo auto, respektive byl za jízdy vyhozen z okna vozu. Samozřejmě přežil bez větších problémů.

Tabulkové informace ze specifikací telefonů tak začínají nabývat reálnějších obrysů a letošní topmodely s Androidem by i v Evropě mohly laťku odolnosti výrazně posunout kupředu. A to nejen u Honoru, ale také u značek OnePlus (OnePlus 13), Oppo (Find X8 Pro) a dalších.

Vyšší odolnost neznamená širší záruku

Pro marketingové účely jsou tyto vlastnosti posílené odolnosti telefonů jistě vděčné téma, ačkoli z praktického pohledu jsou spíše ilustrativní. Asi neexistuje nikdo, kdo by běžně mobil používal k rozbíjení ořechů nebo roztírání polevy na dortu. Zvlášť pokud není dobře hygienicky ošetřený, protože běžně na mobilu bývá zachyceno zhruba tolik bakterií co na záchodové míse.

Druhou stranou mince je až příliš tenká linie mezi tím, co je pouze reklama a co už bude zákazník považovat za vlastnost, kterou může u telefonu využívat. Asi nikdo nebude dobrovolně házet telefon ze dvou metrů, ale když se v kampani zákazník dozví, že by takový pád měl telefon ustát, mohl by potom chtít při rozbití po výrobci kompenzaci. Takto ale zvýšená odolnost zatím nestojí a v případě reklamací se až na výjimky mechanicky poškozený telefon neuznává, vše jde na vrub zákazníka a jeho „nesprávné manipulaci se zařízením“.

Zdroj: Androidcentral