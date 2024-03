Poskládal z Lega elektronkové rádio. Zvuk zajistí vložený iPhone, hudbu na dálku pustí asistentka Siri

Ze stavebnice Lego dnes dokážete díky dostupným dílkům různých barev a tvarů složit prakticky cokoliv. V rámci projektu Lego Ideas se může do prodeje dostat jakýkoliv „fanouškovský“ návrh modelu, který využívá stávající kostičky, a jedním z nich může být v budoucnu i model „Vintage Radio“. Jedná se o věrnou podobu starého elektronkového rádia, do něhož vložíte iPhone, který zajistí samotné přehrávání hudby. Svítící displej telefonu pak nahrazuje jemné podsvětlení prostředního panelu, které bylo u rádií tohoto typu běžnou záležitostí.



Nadšenec si z 1 130 dílků lega poskládal „elektronkové“ rádio. Zvuk zajišťuje vložený iPhone, hudbu na dálku pouští asistentka Siri

Technicky zdatné Lego konstruktéry zaujme třeba to, že jsou knoflíky po ladění natolik funkční, že v průhledné části vidíte aktuální naladěnou „frekvenci“ rádia. To nejzajímavější je však na zadní části celé stavby, do které se, podobným způsobem jako u kazeťáku, vkládá iPhone. Třešničkou na dortu celého modelu je hlasové ovládání „rádia“ pomocí asistentky Siri, která na dálku spustí přehrávání hudby. Ta využívá vnitřní „akustickou komoru“ rádia, které má mřížky pro výstup zvuku uprostřed, a také na levé i pravé straně.

Skládání trvalo měsíc

Celý koncept je složen ze 1 130 dílků, a k jeho velké popularitě mu pomáhá zejména souvislost s vložením iPhonu. Samotný projekt má aktuálně přes 4 tisíce podporovatelů, a sluší se zmínit, že ty nejlepší projekty se mohou jednoho dne stát komerčně dostupnost stavebnicí.

Představení projektu Vintage Radio:

Podporovatelům projektu vadí snad jen chybějící „konektor“ pro dobíjení vloženého iPhonu, kterému by mohla dojít baterie. Naštěstí se bavíme o Legu, takže to ve finále žádný problém nebude. Stačí z návrhu odebrat jen pár dílků...

Zdroj: Lego Ideas