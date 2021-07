Poškrábané krycí sklo objektivu? Ne vždy to musí znamenat problém a ošklivé fotky

Každý si někdy umastí nebo zašpiní krycí sklo čoček foťáků na svém mobilu. To lze snadno vyčistit, co když se ale sklo poškrábe? Vyústí to ve zcela nepoužitelný foťák, nebo to není až takový problém? Naštěstí odpověď na tuto otázku nemusíte hledat experimentováním se svým telefonem – zodpověděli ji odborníci z Dxomark a přidali i pokročilá měření.

Zjistit rozsah poškození

Protože Dxomark pracoval se zcela poškrábaným sklem krycím všechny foťáky telefonu, my uděláme ještě krok zpět. Většinou totiž škrábance nebudou v intenzitě ani rozsahu jako při jejich testu, obvykle zaznamená újmu spíše část krycího skla před jedním z objektivů. Dobrou zprávou je, že hlavní foťák na mobilu výrobci často umisťují doprostřed a „havárii“ tak většinou odskáče krajní foťák, který není tolik používaný.



Rozsah poškození testovaného mobilu je značný | Foto: Dxomark

Krok jedna je tedy určit, který foťák je zasažený škrábanci. To typicky nejde poznat na první pohled, protože výrobci neoznačují jednotlivé moduly. Můžete ale například vzít kousek papíru, přidržet jej před poškrábaným fotoaparátem a v aplikaci přepínat mezi jednotlivými úhly záběru, dokud nenarazíte na papír ve výhledu. Pokud zjistíte, že škrábance ovlivňují nepoužívaný teleobjektiv, můžete si oddechnout. Pokud je však zasažen primární foťák, je zaděláno na problém.

Důležitou roli hraje hloubka rýh i jejich počet. Nepatrné škrábnutí, sotva zasahující do oblasti zorného pole objektivu, nemusí jít na fotce ani poznat, hluboká rýha už vidět bude a mnohačetné škrábance jsou nejhorší případ. Jak a kdy se poškození projeví? To si popíšeme na dalších listech tohoto článku.