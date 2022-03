Poškrábejte na kůži. Google vymyslel nový způsob ovládání elektroniky

Dnes jsme u chytrých zařízení zvyklí na ovládání dotykem, hlasem a jak Google ukázal u jeho sluchátek Pixel Buds ještě další způsob ovládání pomocí pohybových gest okolo zařízení, kdy jsou sluchátka schopna rozpoznat krouživé pohyby okolo. Nový patent ukazuje, že firma zkoumá další způsob ovládání elektroniky, a to přes kůži.



Pohybovými gesty na kůži okolo zařízení by mohlo jí přístroje ovládat. Gesta by se rozpoznávala skrze vibrací pokožky (obr.: LetsGoDigital)

Jak ukazuje nový patent, firma uvažuje nad tím jak využít lidskou pokožku k ovládání různé elektroniky od sluchátek přes chytré hodinky až po chytré brýle. Zařízení by v takovém případě vždy snímala kůži v okolí a snímala gesta, která by uživatel na pokožce ukazoval.

V některých případech by to pomohlo i k většímu pohodlí. Například u sluchátek by člověk nemusel sluchátko v uších mačkat nebo na něj nepříjemně poklepávat, ale jen by zaklepal nebo provedl jiné gesta na kůži vedle ucha. Přejetím kolem okolo by šlo využít ke změně hlasitosti, swajpnutím po kůži od ucha nebo směrem k uchu by šlo přepínat skladby. Obdobná gesta by šla vymyslet i na zápěstí, kde by taková gesta mohla nahradit točení korunkou.

Samotné rozpoznání gest by pak dle patentu mělo fungovat pomocí vibrací přenášených z pokožky k zařízení. Styl vibrace by se totiž měl při každé gestu nepatrně lišit, což by Google s jeho pokročilými algoritmy měl být schopen rozpoznat. O tom, kdy a do jakého zařízení Google ovládání gesty na kůži použije zatím nevíme, ale tipovali bychom, že nejprve bychom jej mohli vidět právě v některých z nových sluchátek.

