Poslal lokátory s podporou offline hledání od Applu a Googlu. AirTag viděl v reálném čase, druhý až za 11 hodin

Na trhu už se začínají objevovat první lokátory pro novou podobu vyhledávací sítě Google Find My Device (v češtině „Najdi moje zařízení“), a jeden z uživatelů na Redditu si dal tu práci, že jej (konkrétně Pebblebee Clip/Tag for Android) společně s AirTagem poslal poštou, a zjišťoval, jak se u nich liší možnosti sledování. A ukázalo se, že má Google co dohánět, protože Apple má se svou vyhledávací sítí Find My spouštěnou v roce 2019 značně navrch.



AirTag porazil první lokátory pro Android na plné čáře. Dokud Google nezapne u všech Androidů automaticky režim s vysokou přesností, jsou lokátory pro Android prakticky zbytečné

Zatímco u AirTagu bylo možné zjistit jeho poslední lokaci v průběhu celého dne, u lokátoru Pebblebee Tag trvalo celých 11 hodin, než se u něj objevila první aktualizace nové polohy. Druhý den však aplikace Find My Device jeho poslední polohu ztratila, a tak ukazovala jeho původní polohu ještě před odesláním, což není zrovna dvakrát užitečné. A byly tu i další nedostatky – v mapách Googlu chyběly detaily, informace o lokátoru navíc chyběly ve webové verzi služby.

Balík putoval přes několik států v USA, a poté byl odeslán zpět. Z jednoho testu samozřejmě nelze nic odvozovat, třeba proto, že jsou v USA velmi často používané iPhony. A protože obě vyhledávací sítě využívají své uživatelské základny, už před testem bylo jasné, že bude mít iPhone trochu navrch. Na druhou stranu už i samotný Google v červnu potvrdil, že „aktivně pracuje na vylepšení služby Find My Device“, která má k dokonalosti daleko.

Zapnete si sami od sebe přesnější režim?

Podle nás je však problém už samotná aktivace služby. Zatímco Apple zapíná u svých zařízení službu Find My automaticky a s největší přesností, Google aktivuje službu Find My Device jen v místech s vysokou hustotou. U Applu se od režimu s vysokou přesností musíte odhlásit, zato u Androidů je k němu nutné přihlášení přepnutím na volbu „Se sítí ve všech oblastech“. A to učiníte přes Nastavení – Google – Najdi moje zařízení – Najděte svá offline zařízení. A to udělá prakticky jen ten, který ví, co chce zapnout, zná rozdíly mezi čtyřmi režimy této služby, a ví, kde tuto funkci hledat.

Problémem je navíc to, že podobné zkušenosti mají i další uživatelé služby. I auto v centru města nastavené jako ztracené má dokonce po dvou dnech stále neznámou polohu. A to už by si člověk řekl, že se za dva dny v centru města nějaký ten Android objeví. Pokud však oblast není „s vysokým provzem“, mají uživatelé smůlu. Obnovená služba Find My Device tedy sice už běží, bez nutných změn ze strany Googlu však nikdy nebude užitečná.

Na Androidu existuje funkční alternativa v podobě celosvětové offline vyhledávací sítě zařízení od Samsungu s trackery SmartTag, ty však s novým Find My Device od Googlu nejsou kompatibilní. Všechny Androidy by pod hlavičkou Googlu vytvořily daleko větší a přesnější vyhledávací síť, jenže za současného stavu to není možné...

