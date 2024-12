Poslední dny konektoru Lightning. Apple od ledna 2025 přestane v EU prodávat iPhone 14 a SE

Na konci prosince 2024 začne platit nové evropské nařízení, podle kterého musí všechny prodávané telefony na území EU nabízet jednotný konektor USB-C. To se týká rovněž Applu. Ten sice už v roce 2023 začal od iPhonu 15 svoje telefony na USB-C převádět, ale díky tomu, že v portfoliu vždy zůstávají i vybrané modely předchozích generací, stále je možné ještě koupit iPhone se zastaralým Lightningem.



Apple iPhone 14 a SE jsou poslední oficiálně nabízené telefony Applu s Lightning konektorem

Při pohledu na web Applu lze vidět, že společnost jako aktuální modely prodává například i iPhony řady 14 nebo také nejdostupnější model SE (2022). Ty všechny stále ještě mají starý konektor Lightning, což pro ně na území Evropské unie znamená brzký konec prodeje. To bude dočasně problém zejména u levného iPhonu SE, pro který v portfoliu Applu neexistuje moderní alternativa a firma tak nebude mít v nabídce nic, až do plánovaného jarního představení nástupce.

Bolet z pohledu tržeb však firmu může i předčasné ukončení prodeje iPhonů 14, u kterého se žádná úprava neplánuje. Apple zde tak přijde o potenciální tržby, protože podle zvyklostí z minulosti by se zřejmě iPhone 14 prodával až do zářijového představení iPhonů 17. Nejde přitom z pohledu tržeb o nijak nepodstatný model – ještě v 3. kvartálu roku 2024 šlo totiž dle agentury CounterPoint o 8. nejprodávanější smartphone na světě. Naštěstí se zákaz týká pouze Evropy, takže ve zbytku světa bude moci Apple telefony prodávat dál. O to naléhavější bude potřeba Applu uvést nový model SE.

Ve výsledku to vše ale bude mít pro koncové zákazníky nesporné výhody. Od ledna konečně zmizí chaos v nabíjecích konektorech. Raději pomineme různé nabíjecí technologie a výkony, ale důležité je, že všechny nové iPhony, ale i jakékoliv jiné smartphony půjde nabíjet stejným konektorem, ať už za menší či delší čas. A snazší to bude i pro výrobce různého příslušenství, kteří budou moci konečně definitivně sjednotit nabídku pro telefony Apple a pro telefony s Androidem.

