Poslední přelomový produkt vizionáře Jobse. iPad změnil mobilní svět, dnes slaví 13 let

Jeden z posledních velkých produktů Steva Jobse, iPad, slaví 13 let. Mnozí se mu ze začátku vysmívali a poukazovali na to, že se jedná jen o přerostlý iPhone. Nový produkt od Applu však otevřel zcela novou kategorii zařízení, která žije dodnes. Až posléze se přidaly androidové tablety. Tabletům od Applu se odjakživa neříká jinak než iPady. Na trhu si po mnoha letech stále drží výsadní postavení. A to jako nástroje pro ukrácení volné chvíle i jako pracovní zařízení.

První generace iPadu byla oznámena 27. ledna 2010, a světu jej neukázal nikdo jiný, než Steve Jobs. Celá Keynote probíhala v režii Stevea Jobse, který i tentokrát oblékl legendární černý rolák a džíny, aby představil „magické a revoluční zařízení za neskutečnou cenu“. Z dnešního pohledu je ze záznamu tiskové konference (viz níže v článku) vidět, že Jobs už měl viditelně podlomené zdraví a propadlé tváře. Jenže jej ještě neopouštěl elán. V době představení první generace iPadu měl před sebou ještě rok a půl života.



iPad změnil mobilní svět podobně jako iPhone o pár let dříve. Na tento první model navázal nespočet nástupců v celkem čtyř modelových řadách (iPad, iPad Air, iPad mini a iPad Pro)

Ale zpět k iPadu, který ve své době neměl prakticky jakoukoliv výraznější konkurenci. Jednalo se o zařízení nové koncepce, které se vklínilo mezi iPhone a notebook s MacOS. Zásadní vlastností bylo tenké tělo a 9,7" IPS MultiTouch displej s automatickým otáčením obrazu, u něhož jste si mohli měnit tapetu. Uvnitř zařízení, které poháněl procesor Apple A4 s 256MB operační pamětí, běžel operační systém iOS (tehdy se mu ještě říkalo iPhone OS, dnes se označuje jako iPad OS).



Takhle svět poprvé spatřil Apple iPad (obr.: Engadget.com)

V něm jste si mohli spustit téměř všechny z dobových 140 tisíc aplikací, které byl k dispozici na App Storu. iPad byl určen i pro konzumaci multimédií, tedy pro sledování seriálů a filmů, pro poslech hudby, čtení knih nebo pro brouzdání na webu. A to jak přes Wi-Fi, tak přes mobilní 3G sítě. Tablet byl ve své době prezentován jako tenký (tloušťka 13,4 mm) a lehký (680 gramů), a to zejména při srovnávání s kompaktními netbooky.

První dojmy byly spíše pozitivní

Vizuálně to z dnešního úhlu pohledu nebylo úplně ono. Jenže v roce 2010 nikdo neřešil tlusté rámečky a nevadily ani chybějící fotoaparáty. iPad neměl zadní ani přední kamerku, nabízel se s 16, 32 nebo 64GB pamětí.

První dojmy z iPadu byly spíše pozitivní, byť zařízení ve své době vyvolávalo určité kontroverze. Na jedné straně se chválila 10hodinová výdrž a spousta předinstalovaných aplikací. Na straně druhé však vadil uzavřený systém, chybějící možnosti bezdrátové synchronizace či absolutní ingnorování technologie Adobe Flash. I přesto však mnoho uživatelů iPadem nahradilo počítač, a tak se iPadu začalo přezdívat „laptop killer“. Někteří dokonce úvodní cenu 499 dolarů považovali jako velmi skromnou, protože díky všem funkcím by iPadu tipovali daleko vyšší cenovku...

Dobový záznam tiskové konference Applu z roku 2010:

Stejně jako u iPhonu chtěl Jobs i tentokrát vytvořit maximálně jednoduché zařízení, na které si zvyknete za 20 minut a uživatelskou příručku k němu nikdy neotevřete. A i tentokrát se to povedlo na jedničku. Jen první generace iPadu se prodalo na 15 milionů (první den 300 tisíc kusů, za 80 dní to byly 3 miliony kusů), což bylo více, než součet všech konkurenčních prodaných zařízení typu „Tablet PC“ od uvedení iPadu na trh. První generace iPadu stačila k tomu, aby Apple koncem roku v tomto segmentu držel 75% market share.

Další generace a postupný posun kupředu

První generace iPadu byla sebevědomým startem nového segmentu, který se za posledních třináct let dočkal pravidelných upgradů, byť někdy se jednalo jen o „povinný“ upgrade bez jakýkoliv výraznějších změn. Pod přímým vedením Stevea Jobse vznikl ještě nástupnický iPad 2, který přidal gyroskop, digitální kompas i přední a zadní fotoaparát. Tablet byl navíc o třetinu tenčí a o 15 % lehčí, dostal také výkonnější procesor, což je prakticky mantrou každé generace iPadu.



První generace iPadu mini se datuje do roku 2012

iPad 3 zřejmě částečně vznikal ještě pod taktovkou Jobse, jenže na trh se dostal až po jeho smrti. Dostal Retina displej, čtyřjádrovou grafiku, a byl ještě tenčí, byť mezigeneračně trochu přibral. U čtvrté generace iPadu byl 30pinový konektor nahrazen Lightningem, výkon procesoru a grafiky narostl dvojnásobně. Cena iPadu přitom zůstávala stále stejná. Jen o pár měsíců později se na trh dostal kompaktnější iPad mini. O rok později následovala jeho druhá generace s Retina displejem, podporou více LTE pásem a s rychlejší Wi-Fi. Současně došlo k premiéře iPadu Air, který měl tenčí rámečky a byl celkově lehčí, než iPad 4.

Třetí generace iPadu mini se datuje do roku 2014, dostala Touch ID a podporu Apple Pay. Čtečka otisků prstů, dva mikrofony nebo třeba barometr - to byly největší přídavky iPadu Air druhé generace. Čtvrtá generace iPadu Mini vylepšila barevnou věrnost, zmírnila odrazy v displeji a přišla s vyšším a širším tělem. V roce 2015 se zrodila další odnož, iPad Pro pro profesionální použití. Dostal čtyři reproduktory či podporu stylusu Apple Pencil, úvodní cena však byla už 799 USD. O půl roku později dorazila na trh jeho zmenšená a levnější varianta.



iPad Pro se jako první tablet Applu profiloval jako zařízení pro profesionální použití. Přesně tohle Android tabletům v roce 2015 chybělo...

Na pátou generaci iPadu jsme čekali do roku 2017, dostala stereo reproduktory, hardwarový přepínač pro tichý režim či o čtvrtinu jasnější displej. iPad Pro 2. generace přinesl 120Hz displej s vyšším jasem, který dostal tenčí rámečky. iPad 6 dostal podporu Apple Pencil a novou barevnou variantu, ze zad ale zmizela přisvětlovací dioda. iPad Pro 3. generace dostal stylus Apple Pencil 2, Retina displej a USB-C konektor. Tablet měl úhlopříčky 11 a 12,9 palců.

iPad Air 3 nabídnul stylus, Lightning konektor nebo třeba Bluetooth 5.0, stejných novinek se dočkal i iPad mini 5. generace. V březnu roku 2019 přišel na trh ještě iPad 7. generace bez výraznějších změn a iPad pro 4. generace. U něj se objevil LiDAR a doplňková klávesnice Magic Keyboard. iPad 8. generace pokračoval bez výraznějších změn, tedy mimo obligátní mezigenerační nárust výkonu. iPad Air 4 se pyšnil Touch ID, USB-C či podporou Apple Pencil 2.



iPad Air 4. generace podporovat LiDAR a mohli jste k němu připojit doplňkovou klávesnici Magic Keyboard

iPad Pro v roce 2021 dostal superčip Apple M1 a podporu rozhraní Thunderbolt 3. Na podzim se mohl z doplňkové klávesnice a nové generace stylusu Pencil 2 těšit i základní iPad 9. generace s 10,2" displejem. iPad mini 6. generace běžel na čipsetu Apple A15, a i u něj už výrobce přešel na USB-C.

Superčip Apple M1 se v roce 2022 dostal i do iPadu Air 5. generace, a to společně s Liquid Retina displejem. Ten byl také jednou z největších novinek jubilejní 10. generace iPadu. A to společně s pomalejším konektorem USB-C. iPad Pro 6. generace dostal výkonnější čipset Apple M2, a i tentokrát měla větší verze iPadu displej typu Retina XDR.

Jaké bude další směřování iPadů?

iPad začínal jako jediný model, který postupem obsáhl celou kategorii nových zařízení. Dodnes si mnozí uživatelé při vyslovení slova „tablet“ automaticky vybavují právě iPad, ačkoli tablety vyrábí prakticky každý výrobce smartphonů. Ve srovnání s mobily se ale přece jen bavíme řádově o menším trhu – tabletů se prodá zhruba jen desetina toho, co chytrých telefonů. V některých činnostech se ale ukázaly jako nezastupitelné, například pro hraní nebo výuku dětí.

V posledních třinácti letech se původní iPad rozdělil do několika produktových řad. iPad mini chce držet rozměry displeje co nejníže to půjde, iPad Air chce být zase co nejvíce tenký a lehký, klasický iPad zůstává i po letech legendou a iPad Pro je navržen pro profesionální využití. U všech modelových řad už došlo k přechodu na USB-C, takže je nezasáhnou žádné nutné změny ze strany EU.

Kterými směry se bude vývoj iPadu ubírat v budoucnu? Chybí vám u iPadu něco podstatného, nebo jsou podle vás čtyři základní řady dostatečné k pokrytí zájmů a potřeb všech uživatelů?