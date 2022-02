Poslední šance na návrat smartphonů BlackBerry umřela. Výrobce přišel o práva na značku

Značka BlackBerry v posledních letech z trh smartphonů úplně vymizela. Nejdříve s výrobou telefonů skončila sama, později však o návrat značky pokusilo TCL, které to už pro změnu zkusilo s Androidem. Ani zde se však příliš nezadařilo a telefony s legendární ostružinou ve znaku po čase z trhu opět zmizely. V roce 2021 přišlo velké oznámení návratu v rukou nového držitele práv na značku – firmy Onward Mobility.

Navzdory slibům o velkém návratu značky a příchodu telefonu s 5G jsme se nakonec nedočkali ničeho. Vývoj a výrobu telefonu totiž zřejmě postihly určité problémy, kvůli kterým se celý plán opozdil. Situaci jistě nepomohla ani čipová krize. Nakonec samotná firma od projektu 5G telefonu se značkou BlackBerry upustila, alespoň podle informací serveru AndroidPolice.

Dalšího pokusu o oživení se však od této firmy už ani nedočkáme, jelikož o práva na značku BlackBerry definitivně přišla. Šance na návrat tedy prakticky mizí. Teoreticky by mohl komunikátor s QWERTY klávesnicí vyvinout jakýkoli jiný výrobce smartphonů, ale značku BlackBerry už zřejmě neponesou.

Sama kanadská firma se od telefonů už dávno distancuje. Tím, že nedávno prodala patenty na mobilní technologie v hodnotě 600 milionů dolarů, se uzavřela i kapitola licencování. Jedinou šancí, jak přivést ostružinu znovu k životu, by byla dohoda s novým vlastníkem patentů, firmou Catapult IP Innovations. Že by se sám tento fond chtěl pustit do výroby telefonů, není příliš pravděpodobné.

Takto firma v roce 2020 oznámila návrat telefonů Blackberry: