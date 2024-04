Poslední updaty Samsungů a Pixelů přináší řadu chyb. Důvěra v aktualizace Androidů klesá

Aktualizace softwaru. Na jednu stranu dělají výrobci všechno proto, aby do telefonů dostali poslední verze softwarových záplat, systému Android nebo grafické nadstavby, v posledních měsících si však uživatelé musí připadat, tak trochu, jako beta testeři. Ano, i v předchozích letech se updaty telefonů čas od času úplně nepovedly, v poslední době se však nebavíme o tom, zda nová aktualizace obsahuje chyb, ale spíše o tom, kolik jich je...

Mobilní značky samozřejmě věnují vývoji a testování nového firmwaru nemalé úsilí, v poslední době však zcela jednoznačně není dostatečné. Stačí se podívat na poslední aktualizace od Googlu a Samsungu, které přinášejí i několik nechtěných chyb a omezení. Třeba Pixely mají po březnové aktualizaci zabezpečení síťové problémy, které znamenají spoustu zmeškaných volání, nepřečtených textových zpráv a odpojování od internetu.

Pixely mají problémy s voláním

Problém se u každého Pixelu (nejčastěji u řady Pixel 7 a Pixel 8) projevuje trochu různé. Někteří uvádějí, že telefon zcela náhodně uvádí přerušení datové konektivity při plném signálu nebo zmeškaný hovor, aniž by vůbec telefon zvonil (často se rovnou přesměruje do hlasové schránky). Uživatelům také chybí textovky, které se doručují v „dávkách“ náhodně během dne. A to se týká, jak SMS zpráv od přátel, RCS zpráv, tak i třeba SMS ověření pro bankovní účely. Pixely mají problémy, nejen v USA, ale také ve zbytku světa. A objevují se zejména tehdy, když telefon chvíli nepoužíváte.



Pixely mají zase problémy s voláním... ale také s textovkami. Telefon se čas od času náhodně odhlásí od sítě. Zprávy a notifikace vám dojdou na telefon třeba až za pár hodin...

Uživatelé zkoušejí různé „fígly“, jak telefon spravit. Nepomáhá však vůbec nic, ani vymazání cache paměti u telefonní aplikaci, ani vypnutí a zapnutí mobilních dat nebo Wi-Fi, resp. aktivace a deaktivace režimu Letadlo. Problém, zdá se, nevyřešila ani dubnová aktualizace zabezpečení. A celé nám to připomíná dřívější problémy, kdy měly Pixely dlouhodobě nefunkční volání na nouzová čísla. A na to jste přišli až tehdy, jakmile jste nouzové číslo potřebovali vytočit. Tedy v nejméně vhodnou chvíli...

Samsung a problémy s One UI 6.1

Samsung před několika dny spustil aktualizaci starších topmodelů na nadstavbu One UI 6.1, která mimo umělé inteligence Galaxy AI přinesla i několik chyb. Tou největší bylo to, že displeje telefonů reagovaly zpomaleně na dotyky prstu. Nejprve se připisovaly neoriginálně vyměněným displejům, později se ukázalo, že za vše může nekompatibilita s kanálem Google Objevit, který vám vlevo od domovské obrazovky zobrazuje novinové zprávy.



Displeje po aktualizaci na One UI 6.1 u některých uživatelů reagoval velmi zpomalené na dotyky. Mohla za to aplikace Google Objevit na ploše telefonu

Samsung uvádí, že částečně lze tento problém vyřešit aktualizací aplikace Google z obchodu Play, popř. můžete vymazat data této aplikace, nebo Google Objevit přestat úplně používat. Přes editační režim z domovské obrazovky jej lze snadno vypnout.

Druhý problém se týká čtečky otisků prstů, která nechce rychle odemykat telefon. Při poklepání na displej logotyp čtečky zmizí, takže prst neregistruje. Děje se tak až při opětovném odemknutí, což manipulaci s telefonem často zbytečně zdržuje. U některých uživatelů chybu opravuje deaktivace animace při odemykání, ale není to stoprocentní řešení... Některé uživatelé skládacích Flipů a Foldů zase pozorují rychlejší vybíjení.



Čtečka otisků prstu bývá po rychlé aktivaci displej často neaktivní. Zpřístupní se až při dalším poklepání na displej nebo odemknutí bočním tlačítkem

A nějaké pozitivum výše popsaných chyb? Nejsou na každém zařízení, ale pokud se objeví u toho vašeho, jsou velmi otravné. Na jednu stranu lze vidět, že se Google se Samsungem snaží zrychlit tempo aktualizací, na stranu druhou by to ale nemělo být na úkor detailního testování. V opačném případě se uživatelé přesouvají do role testerů, a je něco, co může stoupající důvěryhodnost včasných aktualizací smartphonů rychle podkopat.

