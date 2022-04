Posvítí si na sbíraná data. Google Play začne ukazovat, k čemu všemu mají aplikace přístup

Poslední roky Apple a Google velmi tlačí na bezpečnost a transparentnost, aby uživatel měl vše pod kontrolou. Na příklad Apple už rok v rámci obchodu App Store nabízí zjednodušený, přehledný výpis toho, k čemu aplikace, které uživatel chce nainstalovat, budou přistupovat. Samostatnou kapitolou je pak funkce App Tracking Transparency, která dovolí zakázat sledování uživatele aplikacemi.



V obchod Google Play uživatel předem uvidí k čemu aplikace bude přistupovat a jaká data sbírat (obr.: XDA-Developers)

Pozadu nechtěl zůstat ani Google, který už loni v červnu oznámil, že i on chystá zjednodušenou bezpečnostní sekci v obchodě Google Play. Nyní po mnoha měsících slib dodržel a začíná novou sekci pomalu vypouštět na veřejnost. V obchodě Google Play tak nyní uživatel, jakmile se mu nová podoba aktivuje uvidí přehledný výpis všeho k čemu aplikace bude přistupovat. Zjistí zde například to, jaká data přes ní vývojář sbírá a k čemu je potřebuje, případně s kým daná data bude sdílet.

Součástí výpisu by dokonce měl být i popis toho, jak vývojář případná sbíraná data šifruje a zda a jak uživatel může požádat o případné smazání dat. Součástí výpisu bude i to, zda aplikace splňuje rodinnou politiku obchodu Play, která má chránit děti před nežádoucím obsahem v obchodě. Veškerá data, která zde vývojář uvede musí být pravdivá, jinak v případě odhalení hrozí vývojáři odstranění aplikace z obchodu.

Zmíněná sekce s informacemi se uživatelů začne objevovat v následujících týdnech. To klade i tlak na vývojáře, kteří by tyto požadované informace měli ke svým aplikacím doplnit nejpozději do 20. června. U nově vydávaných aplikací by od tohoto měsíce měli být zmíněné informace být již povinné.

Apple App Tracking Transparency:

Zdroj: XDA-Developers