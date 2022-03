Posvítili jsme si na Vivo V23, doslova. Na sluníčku mění barvy a ozáří vás dvěma blesky

Zlatá, stříbrná, modrá, zelená. Také před koupí telefonu váháte nad jeho barvou? Značka Vivo u modelu V23 přišla s originálním trikem, díky kterému už toto řešit nemusíte. Telefon má prémiový design s hliníkovým tělem a zády, které vrhají efektní barevné odlesky. V případě zlaté verze však zachází ještě dál, což poznáte ve chvíli kdy s telefonem přijdete na sluníčko.



Vivo V23 je na první pohled pěkně zlaté, ale jakmile se dostane na sluneční světlo, začne se měnit do zelených až modrých odstínů.

Vivo V23 totiž na zádech používá fluoritové sklo, které je citlivé na UV záření. Na přímém slunečním světle tak telefon po chvíli začne měnit barvu ze zlaté na zelenou. Jak můžete vidět, pod silným UV světlem je efekt skoro okamžitý. Návrat do normálního stavu ale vždy trvá několik minut. Mezitím si ale s telefonem můžete bohatě vyhrát a zakrytím některých částí na něm vytvářet různé ornamenty.

Stylovka pro dámy a vlogery

Telefon cílí hlavně na vlogery a influencery, kteří určitě ocení duální selfie kamerku s rozlišeními 50 a 8 Mpx. Jedna má klasický záběr, druhá je ultraširoká, takže dokážete zachytit více ze scény, což se může hodit například při skupinovém selfie. Větší zajímavostí je však to, že má má rovnou i dvě LED diody.



Ukázkové snímky ze všech fotoaparátů



Snímky z obou selfie kamerek

Ty se budou hodit na přísvit ve tmě, přičemž je u nich možné manuálně měnit teplotu světla podle situace od studené do teplých odstínů. Nezapomnělo se ale ani na zadní fotoaparát, ten je zde trojitý s hlavní snímačem o rozlišení 64 Mpx a cloně f/1,89. Ten pak doplní 8Mpx ultraširokáč a 2Mpx makro kamerka.

Nešetřilo se ani na výbavě. Telefon má 6,4“ AMOLED displej o FullHD+ rozlišením a obnovovací frekvenci 90 Hz. V rámci vyšší třídy potěší výkonný procesor MediaTek Dimensity 920 doplněný o 12 GB RAM a 256GB úložiště pro data. Výdrž zajistí akumulátor o kapacitě 4200 mAh s podporou rychlého 44W dobíjení.



Prostředí FunTouch OS na Androidu 12

Celkově jde o zajímavou stylovku s originálními prvky, která zaujme hlavně dámy nebo fanoušky netradičního designu. Telefon u nás přichází do prodeje již od 25. března za cenu 11 999 Kč, a to jak v testované zlaté, měnící barvy na sluníčku, tak konzervativnější černé, která se na světle pěkně barevně leskne. Kdo telefon objedná do 18. dubna dostane k telefonu zdarma i bezdrátová sluchátka vivo TWS 2e Moonlight White v hodnotě 1499 Kč.