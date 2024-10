Potvrzeno. Apple Intelligence dorazí na evropské iPhony v dubnu 2025 a naučí se nové jazyky

Apple už v červnu představil svou Apple Intelligence. Trvalo však více než čtyři měsíce, než jsme se dočkali jeho oficiálního vypuštění. Až nyní 28. října skutečně došlo k jejímu oficiálnímu uvolnění, ač postupnému. Umělou inteligenci od Applu si už nyní mohou s novou aktualizací vychutnat američtí uživatelé macOS, iOS a iPadOS.

Situace ale je nakonec nečekaně pozitivní i pro Česko a Evropu. Apple Intelligence je totiž už nyní oficiálně dostupná na macOS i v rámci EU. Zde zřejmě nejsou legislativní překážky tak přísné jako v případě mobilních zařízení a tuto hlavní novinkou si mohou vychutnat i evropští uživatelé. Tím ale překvapivé zprávy nekončí.



Apple Intelligence se v EU dočkáme zřejmě dříve, než se očekávali. Na macOS už je dostupná nyní, iOS a iPadOS ji získá v dubnu.

Apple totiž oznámil termín uvedení Apple Intelligence i do iPhonů a iPadů v EU. Toho se dočkáme překvapivě už v dubnu. Podle vyjádření Applu se uživatelé tak budou moci těšit na AI novinky z hlediska nástrojů psaní, aplikace Genmoji pro tvorbu povedených emotikonů na míru. Vylepšena bude také Siri, které lépe porozumí textu a dokonce do ní bude integrováno Chat GPT. Stran funkcí by tak i evropský trh měl funkcemi dohnat zbytek světa, kde byly novinky vypuštěny již nyní.



Apple Intelligence je ode dneška dostupná v EU na macOS. Zatím ale jen na pozvánky. Je třeba si o přístup zažádat a počkat, až se vám funkce aktivuje. Podobně to bude fungovat i pro iPhony a iPady.

V každém případě ale platí, že je Apple Intelligence zatím omezena výhradně pro americkou angličtinu. Od prosince ale začne rozšiřování. Nejprve přijdou další anglické lokalizace, například pro Velkou Británii, Irsko, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland a Jižní Afriku. V dubnu pak se spuštěním Apple Intelligence v EU přibude i podpora singapurské angličtiny, čínštiny, francouzštiny, italštiny, japonštiny, korejštiny, němčiny, portugalštiny, španělštiny a vietnamštiny.

Bohužel tak stále chybí podpora češtiny, což v naší malé kotlině bude znamenat stále složité používání a situace bude podobná jako dosud se Siri. Použít to půjde, ale bude to trochu krkolomné a nepraktické. Naplno si však budeme moci užít například zmíněné funkce Genmoji a pravděpodobně i ChatGPT.