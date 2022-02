Potvrzeno. Nothing chystá chytrý telefon. Podporu mu přislíbil i Qualcomm

Po měsících spekulací je to oficiální. Společnost Nothing, která loni na podzim zazářila představením originálních bezdrátových sluchátek se pustí výroby smartphonů. Na Twitteru to oznámil zakladatel společnosti Carl Pei krátkým prohlášením: „Zpátky na Android”.

Že nejde jen o žádné liché tvrzení stvrzují i reakce na tweet od oficiálního účtu Androidu, který jen dodal, že spolu s Nothing mají teď společně co dohánět. Do konverzace se překvapivě zapojil i účet Snapdragonu od Qualcommu, který vtipnou grafikou projektu rovněž přislíbil podporu, čímž dává tušit, jakou značku procesorů v telefonech uvidíme.

První telefon od Nothing by přitom vůbec nemusel být daleko od uvedení. Vice prezident společnosti pro indický trh se na podzim nechal slyšet, že Nothing dokonce pracuje na pěti různých produktech jako je například powerbanka, nová sluchátka nebo právě smartphone. Ten by měl dorazit již začátkem roku 2022. Je tedy možné, že s aktuálním potvrzením na Twitteru se věci dají rychle do pohybu.

Důvod podpory od těchto velkých firem je ten, že má Carl Pei v mobilním byznyse významné jméno. Tento ostřílený smartphonový veterán začínal jako zaměstnanec v Nokii a Meizu, aby později spoluzaložil vlastní značku OnePlus, která v jeho rukou rychle vystřelila a po pár letech se stala zavedeným hráčem na trhu. Opuštění této firmy tak bylo loni v květnu velkým překvapením a fanoušci čekali, kdy se Pei do světa telefonů zpátky vrátí.

Takto Nothing představil svá sluchátka:

Via: 91mobiles