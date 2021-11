Pouze 1 % obyvatel ČR stále nemá vlastní mobil. Smartphony už si oblíbili i senioři

Český statistický úřad vydal výroční analýzu o tom, jak v Česku využíváme telefony a internet v mobilu. Nikoho nepřekvapí, že dnes mobil používá drtivá většina obyvatelstva (99 %), a to i včetně seniorů (96 %). Nejméně telefony používají invalidní důchodci, ovšem i zde jej vlastní slušných 90 % lidí. Jak ale úřad dodává, zde k takto vysokému číslo pomohla až pandemie koronaviru v posledních měsících. Statistiky zahrnují pouze osoby ve věku od 16 let.

Nejvíce na trhu samozřejmě dominují smartphony. Představují totiž více než 90 % trhu u lidí ve věku od 16 do 54 let. Většinu představují i u lidí do 64 let. Až u lidí od 65 let se preference obrací ve prospěch tlačítkových telefonů. Ve věku od 75 let už chytré telefony používá pouze 14,5 % uživatelů.

S využíváním internetu v mobilu už je to o něco horší. Mobilní data či Wi-Fi používá na mobilu pouze 72 % lidí. Využití však každým rokem roste. Ostatně ještě v roce 2010 to byly pouhé 4 %. Nejvíce internet používají mladší lidé, kde to jako samozřejmost považuje přes 90 % lidí. S přibývajícím věkem však počet klesá. U lidí v důchodovém věku od 65 let internet v mobilu používá cca pouze pětina.

Zda uživatelé preferují mobilní data či Wi-Fi je dáno demografií. Naprostá drtivá většina (83 %) však kombinuje oboje. Pouze 14 % uživatelů využívá výhradně Wi-Fi. Čisté na mobilní data se pak spoléhají 3 % lidí, z nichž většina má hloupý telefon, který Wi-Fi nepodporuje. Preference se ale liší napříč kraji. V případě kombinovaného používání vede Praha (přes 90 %). Čistě datový tarif využívají nejvíce lidé z ústeckého kraje (8,2 %) a pouze Wi-Fi je nejvíce oddaných 27 % uživatelů z pardubického kraje.

Uživatelé (věkové skupina) Chytrý telefon Telefon bez operačního systému 16 – 24 let 99,2 % 0,4 % 25 – 34 let 97,9 % 2,5 % 35 – 44 let 96 % 5,2 % 45 – 54 let 91 % 9,2 % 55 – 64 let 73,4 % 28,1 % 65 – 74 let 40 % 59,8 % 75+ 14,5 % 79,1 %

Zdroj: ČSÚ