Použití AirTagů pro sledování domácích mazlíčků není nejlepší nápad. Nejsou přesné a je tu i zdravotní riziko

V poslední době se rozmáhá móda sledování domácích mazlíčků pomocí lokátorů. Třeba, abyste věděli, zda je v bezpečí nebo měli představu o tom, kde se pohybuje. A mnozí se k lokátorům upínají i tehdy, pokud by se zvíře náhodou ztratilo, aby je bylo možné dohledat. Podle expertů však použití AirTagů (a podobných Bluetooth lokátorů) není pro sledování zvířat zrovna ten nejlepší nápad...



Sledovat pohyb zvířat malými kompaktními AirTagy na obojku není ten nejlepší nápad. Mnohem lépe poslouží GPS obojky

Lokátory typicky umisťujete do kufrů, peněženek, na batohy nebo ke klíčům. Apple jejich využití v detailech AirTagu nezmiňuje, a má k tomu své důvody. I přesto, že vám nic nebrání v tom, abyste na obojek zvířete umístili AirTag (třeba i s malým krytem přímo na obojku), je to velké bezpečnostní riziko u koček a ještě více u psů. Ti mohou věc na svém obojku a kožichu považovat jako cizí, a tak ji mohou rozkousat či dokonce spolknout. Problém je to zejména u baterie. Její přítomnost v trávicím traktu je velký problém, a urgentní operace vyžadující vyjmutí AirTagu může vystoupat až na částky převyšující 100 tisíc korun.

Druhým důvodem, proč AirTagy a podobné lokátory nepoužívat ke sledování zvířat, je jejich omezená přesnost. Konkrétně AirTag zapisuje svou polohu do služby Find My díky ostatním zařízením, které při své cestě „potká“. Pokud se však kočka nebo pes pohybuje v přírodě, na venkově nebo daleko od obydlených oblastí, bude oznamovaná poloha, buď úplně nepřesná, nebo úplně nedostupná.

Raději mikročipy a GPS lokátory

V Česku je od roku 2020 zavedené povinné čipování psů, které bylo dříve povinností jen u psů s PP (Průkaz původu), u koček je čipování dobrovolné, ale vzhledem k jejich toulavosti jej veterináři doporučují. Malý podkožní čip obsahuje informace o zvířeti a jeho majiteli, číslo čipu je vlepené v očkovacím průkazu. Data, která čip po zadání obsahuje, zjistíte přes Národní registr, kde můžete detaily vašeho očipovaného mazlíčka upravit, např. změnit vaši stávající adresu. Pokud tedy vaše zatoulané zvíře někdo najde, útulek, veterinář, městská policie a obce a města po celé ČR budou vědět, že zvíře patří vám.



Výpis z národního registru čipovaných zvířat. Zde se hodí zkontrolovat údaje, popř. ke zvířeti přidat aktuální kontaktní údaje na vás

Pokud však skutečně chcete primárně sledovat pohyb vašeho zvířecího mazlíčka v terénu, můžete mu rovnou pořídit tzv. GPS obojek. Ten je často plošší, nic z nej nevyčnívá, a zvířata nemají problém s jeho nošením. Zvláště tehdy, když už dříve nosila běžný obojek. Moduly jsou pak větší, takže nehrozí, že by je zvířata tak snadno rozkousala. Stinnou stránkou je ale často nutné předplatné za poskytování služby.

Via CNET