Používání mobilů má vliv i na malé děti. Nejsmutnější je, když musí o naši pozornost bojovat proti telefonu

Výchova dětí v současném digitálním světě není nic jednoduchého, technologických lákadel totiž existuje celá spousta. A na první pohled není nic jednoduššího, než dát dítěti do ruky telefon nebo tablet. Jenže málokdo z nás ví, že tím, jak používáme smartphone my sami, ovlivňujeme i své potomky.

Pokud máte více dětí, asi víte, že si zvykli na to, že mezi sebou pravidelně „bojují“ o pozornost. Jenže velmi častá scéna z domácnosti zahrnuje dítě hledající pozornost, které sleduje jednoho ze svých rodičů. Jenže ten věnuje svou plnou pozornost displeji smartphonu. Tuto činnost doprovází takřka „nehybný“ či „bezvýrazný“ obličej rodiče, což děti mylně interpretují jako deprese. A tím může být druhotně ovlivněn vývoj emocionálních dovedností dítěte. Nehledě na emociální reakce rodičů, kteří musí řešit žádosti dětí a nemohou se od telefonu zrovna v tuto chvíli „odtrhnout“.

Výzkum University of California zkoumal 400 rodičů dětí ve věku 5 až 12 let, kteří uváděli používání televize, herních konzolí, počítačů, tabletů a telefonů. A to, nejen u sebe, ale také u svých dětí. Z výzkumu vyšla nejhůře situace, kdy rodiče používají telefon v absolutní blízkosti dětí. Očima totiž sledují displej, čímž vysílají zprávu, co je pro ně v tuto chvíli (ne)důležité. Čím častěji se naučíte při komunikaci s dětmi odkládat telefon, tím častěji bude vaše dítě vnímat plnou pozornost, kterou mu věnujete.

Od mobilních technologií se dnes rozhodně nedokážeme úplně odpoutat, důležité je však najít optimální rovnováhu. Smartphone je někdy „dobrý sluha“, ale může se z něj časem stát i „zlý pán“.

Zdroj: Phys