Používání telefonů před spaním neovlivní kvalitu spánku. Zásadní je však to, co nám „zůstane v hlavě“

Vědci publikovali novou metastudii, která poukazuje na to, že sledování a používání telefonů přes spaním nemá na náš spánek až takový vliv, jak se původně myslelo. Samotní výrobci do telefonů integrují režimy pro filtraci modrého světla, které bylo dlouho považováno za hlavní příčinu toho, že je po používání telefonu problém usnout. Výsledky 11 studií z celého světa však ukázaly, že neexistuje žádná souvislost mezi dlouhým usínáním a mezi zářením modrého světla z displeje (potlačující „spací“ hormon melatonin). A to ani tehdy, pokud jej používáte těsně před spaním.



Modré světlo displeje nemá vliv na dlouhé usínání. Zásadní je však to, co na telefonu děláte, a co vám pak může „zůstat v hlavě“

Tyto průlomové výsledky byly zveřejněny v časopise Sleep Medicine Reviews, a ukazují, že modré světlo z displejů nemá podle zjištění vědců žádný významný vliv pro možné narušení spánku. Co však studie nepopírá je to, že problém s usnutím může být to, co na telefonu sledujete. Tedy to, že vás „pohltil“ obsah, který jste na telefonu sledovali, a máte jej pořád v hlavě.

Před spaním nečtěte pracovní e-maily

Můžete v noci špatně usínat třeba proto, že jste před spaním procházeli pracovní e-maily na smartphonu (což opravdu není vhodné, protože může vyvolat úzkost či strach z budoucích událostí), nebo do nekonečna projížděli sociální sítě. Problémem jsou spíše různé vizuální podměty, než modré světlo displeje, jehož vliv na spánek se dá podle vědců zanedbat. I proto, že displeje telefonů (v noci často výrazněji utlumené) nemají takovou sílu k tomu, aby nám narušily spánek.

Odborná veřejnost se však rozdělila na dva tábory. Zatímco jedna část v používání telefonů před spaním nevidí žádný problém, některé se domnívají, že u citlivých jedinců nebo u těch, kteří mívají problém usnout, je omezení používání telefonu tím nejjednodušším, co může každý člověk udělat. Plošně tedy modré světlo spánek neovlivňuje tak výrazně, jak se až dosud myslelo, někteří však na něj mohou být hodně citliví. Zvláště ti, kteří přes den neviděli přirozené světlo.

Studie poměrně kuriózně přidává i příklady, kdy dokonce chytrá zařízení zlepšila usínání. Hraní akčních her hodinu před spánkem ani sledování napínavého konce seriálu – nic z toho nemělo na spánek žádný vliv, a někteří účastníci studií dokonce usínali dříve. Tedy, za předpokladu, že lidé kvůli hraní her nebo sledování filmů nešli do postele později, než je u nich běžné.

Zdroj: TheTimes, sciencedirect, WSJ